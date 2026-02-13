Fortaleza anuncia a contratação do atacante GB, ex-Vasco, por empréstimo

Fortaleza anunciou oficialmente a chegada do atacante GB nesta sexta-feira, 13 / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza anunciou na tarde desta sexta-feira, 13, o atacante GB, de 21 anos, por empréstimo até o fim de 2026 junto ao Vasco. A vinda do centroavante já havia sido apurada e confirmada pelo Esportes O POVO durante a semana, sendo oficializada pelo Leão dias depois. Além do vínculo de empréstimo, o contrato do jogador tem um valor fixado de compra que pode ser utilizado pelo Tricolor no final do ano. GB chega ao Pici para disputar posição com Adam Bareiro e Kayke, nomes presentes no clube desde 2025.

O principal diferencial do atleta é sua altura, 1,91 metros, que deverá ser bastante explorada por Thiago Carpini em bolas aéreas. É comum em jogos da segunda divisão enfrentar adversários mais fechados, podendo ter os gols de cabeça como maior arma nesta situação.