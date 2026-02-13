Fortaleza anuncia a contratação do atacante GB, ex-Vasco, por empréstimo

Fortaleza anuncia a contratação do atacante GB, ex-Vasco, por empréstimoO Vínculo do jovem centroavante com a equipe cearense se encerra ao fim da temporada 2026, mas pode ser prorrogado mediante opção de compra
O Fortaleza anunciou na tarde desta sexta-feira, 13, o atacante GB, de 21 anos, por empréstimo até o fim de 2026 junto ao Vasco. A vinda do centroavante já havia sido apurada e confirmada pelo Esportes O POVO durante a semana, sendo oficializada pelo Leão dias depois.
Além do vínculo de empréstimo, o contrato do jogador tem um valor fixado de compra que pode ser utilizado pelo Tricolor no final do ano. GB chega ao Pici para disputar posição com Adam Bareiro e Kayke, nomes presentes no clube desde 2025.
O principal diferencial do atleta é sua altura, 1,91 metros, que deverá ser bastante explorada por Thiago Carpini em bolas aéreas. É comum em jogos da segunda divisão enfrentar adversários mais fechados, podendo ter os gols de cabeça como maior arma nesta situação.
Leia mais
GB já treinava no Centro de Excelência Alcides Santos desde ontem e deve utilizar a oportunidade para se desenvolver melhor tecnicamente num contexto de Série B. Profissional desde 2023, o centroavante acumula três gols em 27 partidas, além de convocações para as seleções sub-17 e sub-20.
Em entrevista divulgada no site oficial do Leão, o jogador agradeceu a chance de jogar com as cores do Fortaleza e prometeu entrega dentro de campo.
"Primeiramente, quero agradecer a oportunidade do Fortaleza de poder jogar aqui. Estou muito empolgado, vou dar a vida e lutar a cada jogo até o final para poder alegrar a Nação Tricolor. Vamos para cima", afirmou.
O centroavante prosseguiu, revelando que sua mãe é cearense e que está bastante comprometido com a briga pelo acesso.
"Quando recebi a proposta senti que era uma oportunidade muito grande na minha carreira. Minha mãe é daqui, então ela já tá em casa, fico muito feliz com isso. Vou dar meu melhor e ajudar o Leão a conquistar seus objetivos na temporada, principalmente, em voltar a Série A", concluiu.
GB chegou na capital cearense após uma intensa semana para o Fortaleza. Além dele, o clube anunciou outros dois reforços, Rodriguinho e Luiz Fernando, e encaminhou as chegadas de Gabriel Fuentes, Lezcano e Lucas Braga.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente