Fortaleza chega ao 7º jogo sem sofrer gol em 2026 após vitória sobre o Ferroviário

O Fortaleza segue sólido defensivamente e e chegou ao sétimo jogo sem sofrer gols na temporada. Na tarde deste sábado, 14, o Tricolor do Pici venceu o Ferroviário por 2 a 0 e abriu vantagem na semifinal do Campeonato Cearense.

Ao todo, o time leonino disputou oito partidas no ano, somando cinco vitórias e três empates. No recorte, são 10 gols marcados e apenas um sofrido. A única vez em que a equipe foi vazada aconteceu no empate em 1 a 1 diante do Iguatu. As partidas com "clean sheet" foram contra Ferroviário (duas vezes), Quixadá, Maracanã, Horizonte, Floresta e Ceará.