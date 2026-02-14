Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza chega ao 7º jogo sem sofrer gol em 2026 após vitória sobre o Ferroviário

Fortaleza chega ao 7º jogo sem sofrer gol em 2026 após vitória sobre o Ferroviário

Tricolor do Pici venceu o Ferroviário por 2 a 0 e abriu vantagem na semifinal do Campeonato Cearense
Autor João Pedro Oliveira
Autor
João Pedro Oliveira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fortaleza segue sólido defensivamente e e chegou ao sétimo jogo sem sofrer gols na temporada. Na tarde deste sábado, 14, o Tricolor do Pici venceu o Ferroviário por 2 a 0 e abriu vantagem na semifinal do Campeonato Cearense.

Ao todo, o time leonino disputou oito partidas no ano, somando cinco vitórias e três empates. No recorte, são 10 gols marcados e apenas um sofrido. A única vez em que a equipe foi vazada aconteceu no empate em 1 a 1 diante do Iguatu. As partidas com "clean sheet" foram contra Ferroviário (duas vezes), Quixadá, Maracanã, Horizonte, Floresta e Ceará.

Leia mais

Com a vantagem construída no jogo de ida, o Tricolor de Aço pode perder por até um gol de diferença no confronto de volta para garantir vaga na final. A decisão ante o Tubarão será no próximo sábado, 21, às 16h30min (horário de Brasília).

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Esportes

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar