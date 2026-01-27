Fortaleza acerta empréstimo do meio-campista Kauan ao Athletic-MG

Fortaleza acerta empréstimo do meio-campista Kauan ao Athletic-MGVolante de 20 anos tem contrato com o Tricolor até junho de 2028 e será cedido à equipe de São João del Rei (MG) até o fim desta temporada
O Fortaleza encaminhou a saída de mais um jogador do elenco. O Leão acertou o empréstimo do meio-campista Kauan Rodrigues ao Athletic-MG, que também disputa a Série B, até o fim deste ano.
A informação foi divulgada inicialmente pelo Portal Futebol Cearense e confirmada pelo Esportes O POVO. O jogador de 20 anos tem contrato até junho de 2028 com o clube do Pici, que adquiriu 90% dos direitos econômicos por R$ 2,4 milhões junto ao Goiás.
Kauan retornou de empréstimo ao Atlético-GO e foi integrado ao elenco de Thiago Carpini, sendo titular na vitória do Tricolor sobre o Horizonte, na semana passada, pelo Campeonato Cearense. Diante da concorrência no setor, porém, será novamente negociado nesta temporada.
Revelado pelo Goiás, o meia maranhense foi contratado pelo Fortaleza como uma joia, mas não conseguiu se firmar no time profissional, após atuar pelas equipes sub-20 e sub-23. Em 2024, Kauan Rodrigues fez 20 jogos pelo escrete principal, marcando um gol em Clássico-Rei contra o Ceará, pelo Estadual.
No ano passado, foi cedido ao Atlético-GO, pelo qual atuou 36 vezes e deu uma assistência. Ainda em 2025, Kauan foi campeão sul-americano sub-20 com a seleção brasileira. Agora, o meio-campista vai vestir a camisa do Athletic-MG.
No elenco, Thiago Carpini conta com Lucas Sasha, Pierre, Ryan, Ronald, Rodrigo, Matheus Rossetto e Bruninho como opções de volantes.