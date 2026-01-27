Fortaleza acerta empréstimo do meio-campista Kauan ao Athletic-MG

Volante Kauan em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici / Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

O Fortaleza encaminhou a saída de mais um jogador do elenco. O Leão acertou o empréstimo do meio-campista Kauan Rodrigues ao Athletic-MG, que também disputa a Série B, até o fim deste ano.

A informação foi divulgada inicialmente pelo Portal Futebol Cearense e confirmada pelo Esportes O POVO. O jogador de 20 anos tem contrato até junho de 2028 com o clube do Pici, que adquiriu 90% dos direitos econômicos por R$ 2,4 milhões junto ao Goiás.