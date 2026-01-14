Benevenuto vai reforçar o Sport após rescisão contratual com o Fortaleza

No Tricolor do Pici, ele tinha contrato até dezembro deste ano, mas foi comunicado que não fazia parte dos planos do técnico Thiago Carpini para a temporada

O zagueiro Marcelo Benevenuto será reforço do Sport em 2026. O jogador rescindiu contrato com o Fortaleza e ficou livre para assinar contrato com o Leão da Ilha. Agora, o clube pernambucano prepara o anúncio oficial da contratação. A informação inicial foi dada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Esportes O POVO.

Aos 30 anos, o defensor vai integrar o elenco rubro-negro, que será comandado por Roger Silva. No Tricolor do Pici, ele tinha contrato até dezembro deste ano, mas foi comunicado que não fazia parte dos planos do técnico Thiago Carpini para a temporada.