Fortaleza pede retorno de Benevenuto do Criciúma para reforçar a zaga

Defensor de 29 anos estava emprestado ao Tigre até o final desta temporada e retorna ao Pici para integrar o elenco de Renato Paiva

Na reta final da janela de transferências, o Fortaleza terá a volta de um velho conhecido para reforçar o sistema defensivo. O Tricolor acionou cláusula do contrato de empréstimo e pediu o retorno do zagueiro Marcelo Benevenuto do Criciúma para integrar o elenco comandado por Renato Paiva.

O defensor de 29 anos tem contrato com o Leão até o fim de 2026 e estava emprestado ao Tigre desde o início deste ano. Foram 17 partidas pelo time catarinense, entre Copa do Brasil e Série B, sendo 13 como titular. O zagueiro se recupera de lesão muscular, o que não deve ser um problema na volta ao Pici.

O Fortaleza entendeu que precisava de mais uma peça para a zaga depois da venda de Gustavo Mancha para o Olympiacos, da Grécia, e das saídas anteriores de Titi e David Luiz. Como o contrato de empréstimo previa a possibilidade de retorno, o clube decidiu ativar a cláusula e notificou o Criciúma.

Com a chegada de Lucas Gazal, emprestado pelo Atlético-GO, agora são cinco nomes no setor: Britez, Gastón Ávila, Kuscevic, Lucas Gazal e Benevenuto.