Carpini avalia estreias de Ryan e Luan Freitas e momento do Fortaleza

Thiago Carpini comanda o Fortaleza na vitória por 1 a 0, diante do Horizonte. / Crédito: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

O já classificado Fortaleza viajou até Horizonte para enfrentar o time da casa, em duelo válido pela última rodada do Campeonato Cearense 2026, e venceu com placar magro de 1 a 0. Após a partida, o técnico Thiago Carpini avaliou as estreias promovidas no embate diante do Galo do Tabuleiro, a campanha do clube neste primeiro momento de Estadual, e projetou o próximo confronto, pela segunda fase do Manjadinho. Siga o canal "Esportes O POVO" no WhatsApp “É importante dar essa minutagem para todos os atletas, para que eles possam ter a condição de competir por igual pela sua vaga dentro da equipe, então boa estreia do Ryan, boa estreia do Luan (Freitas), os meninos da base também, com o Roco, não sei se ele já tinha jogado no profissional ou não, mais um jogo do Emanoel (Lucas Emanoel), hoje começando a partida. Então são situações que a gente procura aproveitar, olhar também um pouco para dentro do clube, dessa formação desses jovens, e, à medida que eles tiverem as oportunidades, eles precisam fazer como foi feito hoje, aproveitá-las", disse.

Com a melhor campanha da primeira fase, o Fortaleza avançou de forma invicta e sem sofrer nenhum gol nos quatro jogos que realizou. Foram três vitórias e um empate até aqui. Com ênfase na participação do Leão no Cearense, Carpini avaliou como positivo esse primeiro momento.