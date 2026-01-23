Carpini avalia estreias de Ryan e Luan Freitas e momento do Fortaleza

Carpini avalia estreias de Ryan e Luan Freitas e momento do FortalezaTricolor do Pici avançou de forma invicta e na liderança do Grupo A. Foram quatro partidas e nenhum gol sofrido
O já classificado Fortaleza viajou até Horizonte para enfrentar o time da casa, em duelo válido pela última rodada do Campeonato Cearense 2026, e venceu com placar magro de 1 a 0. Após a partida, o técnico Thiago Carpini avaliou as estreias promovidas no embate diante do Galo do Tabuleiro, a campanha do clube neste primeiro momento de Estadual, e projetou o próximo confronto, pela segunda fase do Manjadinho.
“É importante dar essa minutagem para todos os atletas, para que eles possam ter a condição de competir por igual pela sua vaga dentro da equipe, então boa estreia do Ryan, boa estreia do Luan (Freitas), os meninos da base também, com o Roco, não sei se ele já tinha jogado no profissional ou não, mais um jogo do Emanoel (Lucas Emanoel), hoje começando a partida. Então são situações que a gente procura aproveitar, olhar também um pouco para dentro do clube, dessa formação desses jovens, e, à medida que eles tiverem as oportunidades, eles precisam fazer como foi feito hoje, aproveitá-las", disse.
Com a melhor campanha da primeira fase, o Fortaleza avançou de forma invicta e sem sofrer nenhum gol nos quatro jogos que realizou. Foram três vitórias e um empate até aqui. Com ênfase na participação do Leão no Cearense, Carpini avaliou como positivo esse primeiro momento.
“Olha, o positivo é potencializar as coisas boas que eles fizeram (até aqui), potencializar ainda mais aquilo que a gente tem passado e eles estão assimilando, ajustar alguns erros que aconteceram. Mas a avaliação é positiva, e dentro de um processo todo de reconstrução, de saídas, de chegadas, elenco ainda em aberto, atletas que ainda vão fazer parte do plantel. Mediante todos esses cenários, a gente anda conseguindo encontrar um caminho, começando a fechar um pouco mais o vestiário e criando os vínculos necessários para que a gente possa ter um ano de reconstrução e de muitas alegrias", explicou ele.
O Leão enfrenta na próxima segunda-feira, 26, o Floresta, no Estádio Presidente Vargas, em seu primeiro jogo dos três que vai realizar na segunda fase.
“A expectativa é fazer um jogo melhor, posicionamentos e comportamentos melhores, buscar a todo momento a vitória dentro do PV, fazer valer essa condição (de mandante) e começar bem a segunda fase e buscar quanto antes a pontuação necessária para avançar”, finalizou.
Após encarar o Floresta, o Fortaleza mira suas atenções para Iguatu e Ceará, que serão os seus últimos adversários nessa nova fase da competição.