Fortaleza termina a fase de grupos do Cearense sem sofrer nenhum gol

Fortaleza termina a fase de grupos do Cearense sem sofrer nenhum golCom o desempenho, o Tricolor do Pici avançou à segunda fase do torneio com a melhor defesa geral
Com a vitória por 1 a 0 sobre o Horizonte, na noite desta quinta-feira, 22, no Domingão, o Fortaleza terminou a fase de grupos do Campeonato Cearense sem sofrer nenhum gol. Com um sistema defensivo impecável, o Leão conquistou três vitórias e um empate na Chave A, avançando à próxima etapa do torneio como líder isolado.
Apesar de alguns problemas relacionados ao elenco, com a saída de diversos jogadores, o técnico Thiago Carpini conseguiu montar defesas sólidas ao longo da primeira fase. Na zaga, o comandante chegou a improvisar o volante Rodrigo, utilizou Tomás Cardona, que retornou de empréstimo, e testou um trio composto por Kuscevic, Luan Freitas e Lucas Gazal.
As laterais e o setor de volantes também passaram por muitas modificações entre os jogos. Ainda assim, o Tricolor do Pici encerrou a fase inicial do Manjadinho com a melhor defesa geral da competição, seguido por equipes como Ceará, Floresta e Iguatu, que sofreram dois gols cada — todos do Grupo B, oposto ao do Leão.
Defesa forte e eficiência no ataque
Se defensivamente o Fortaleza sofreu pouco, no ataque a equipe foi eficiente. Após um empate sem gols no Clássico das Cores contra o Ferroviário, o Tricolor aplicou uma goleada por 4 a 0 sobre o Quixadá. Nos dois jogos seguintes, diante de Maracanã e Horizonte, os comandados de Carpini venceram pelo placar mínimo de 1 a 0.