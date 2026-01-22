Fortaleza termina a fase de grupos do Cearense sem sofrer nenhum gol

Com o desempenho, o Tricolor do Pici avançou à segunda fase do torneio com a melhor defesa geral

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Horizonte, na noite desta quinta-feira, 22, no Domingão, o Fortaleza terminou a fase de grupos do Campeonato Cearense sem sofrer nenhum gol. Com um sistema defensivo impecável, o Leão conquistou três vitórias e um empate na Chave A, avançando à próxima etapa do torneio como líder isolado.

Apesar de alguns problemas relacionados ao elenco, com a saída de diversos jogadores, o técnico Thiago Carpini conseguiu montar defesas sólidas ao longo da primeira fase. Na zaga, o comandante chegou a improvisar o volante Rodrigo, utilizou Tomás Cardona, que retornou de empréstimo, e testou um trio composto por Kuscevic, Luan Freitas e Lucas Gazal.