Estudiantes-ARG pagará R$ 1 milhão ao Fortaleza por empréstimo de Mancuso

Eros Mancuso, lateral-direito do Fortaleza / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza oficializou nesta quinta-feira, 22, a ida do lateral-direito Eros Mancuso para o Estudiantes de La Plata até o final desta temporada. De acordo com informação do repórter Miguel Júnior, da Rádio O POVO CBN, o time argentino pagará 200 mil dólares ao Leão do Pici, pouco mais de R$ 1 milhão na cotação atual, pelo empréstimo do jogador. No acordo firmado entre os clubes, existe uma opção de compra que o Estudiantes pode exercer ao final do empréstimo, caso tenha interesse em ter Mancuso de forma definitiva. O valor é de 1,2 milhão de dólares – ou seja, em torno de R$ 6,3 milhões. Vale ressaltar que o jogador tem vínculo com o Tricolor até o final de agosto de 2028.