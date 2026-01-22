Estudiantes-ARG pagará R$ 1 milhão ao Fortaleza por empréstimo de Mancuso

Estudiantes-ARG pagará R$ 1 milhão ao Fortaleza por empréstimo de MancusoNo acordo entre os clubes também ficou estipulado uma opção de compra de 1,2 milhão de dólares, equivalente a R$ 6,3 milhões, para caso o time argentino queira ter o lateral em definitivo
O Fortaleza oficializou nesta quinta-feira, 22, a ida do lateral-direito Eros Mancuso para o Estudiantes de La Plata até o final desta temporada. De acordo com informação do repórter Miguel Júnior, da Rádio O POVO CBN, o time argentino pagará 200 mil dólares ao Leão do Pici, pouco mais de R$ 1 milhão na cotação atual, pelo empréstimo do jogador.
No acordo firmado entre os clubes, existe uma opção de compra que o Estudiantes pode exercer ao final do empréstimo, caso tenha interesse em ter Mancuso de forma definitiva. O valor é de 1,2 milhão de dólares – ou seja, em torno de R$ 6,3 milhões. Vale ressaltar que o jogador tem vínculo com o Tricolor até o final de agosto de 2028.
Caso o Estudiantes efetue a compra de Mancuso após o término de 2026, o valor investido pelo clube argentino será inferior ao preço pelo qual ele vendeu o jogador ao próprio Fortaleza, em 2024. Naquele ano, o Leão desembolsou 1,6 milhão de dólares para adquirir 70% dos direitos econômicos do lateral, que pertenciam ao Pincha.
Reformulação no elenco segue intensa no Pici
O nome de Mancuso não é o único a figurar entre as saídas recentes no Tricolor do Pici. No último final de semana, o clube encaminhou a ida, por empréstimo, do goleiro João Ricardo ao Corinthians, logo após a saída de Matheus Pereira para o mesmo clube.
Além deles, Allanzinho e Pablo Roberto foram cedidos por empréstimo a Atlético-GO e Juventude, respectivamente, dando sequência ao processo de ajustes no elenco tricolor para a temporada. Entre as saídas que o clube deseja viabilizar, a única que segue estagnada é a do atacante Deyverson.