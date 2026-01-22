Fortaleza encaminha saída de Deyverson após acordo por rescisão contratual

Fortaleza encaminha saída de Deyverson após acordo por rescisão contratualAs tratativas entre o clube e o centroavante estão em fase final, restando poucos detalhes para a concretização. O atacante tinha um dos maiores salários do elenco e sua permanência no Pici era inviável
Um dos principais entraves do processo de reformulação do elenco do Fortaleza, o atacante Deyverson deve deixar o clube em breve. O atacante, que tem um dos maiores salários do elenco, entrou em consenso com a diretoria do Tricolor do Pici para uma rescisão contratual. A informação foi dada inicialmente pelo Diário do Nordeste e confirmada pelo repórter Miguel Júnior, da Rádio O POVO CBN.
As tratativas já estão em fase final, restando somente detalhes para que o acordo entre o jogador e o Fortaleza seja concretizado. Deyverson chegou ao Leão do Pici na temporada passada e firmou vínculo até o final desta temporada, com opção de renovação por mais um ano. Com o rebaixamento do time à Série B, sua permanência ficou inviável.
Com a camisa do Fortaleza, Deyverson viveu altos e baixos. Chegou a ser afastado do elenco principal durante a passagem do técnico Renato Paiva pelo clube. Em determinado momento, também recebeu fortes críticas de torcedores por conta de seu comportamento em campo.
Apesar disso, terminou 2025 com boas atuações, algo potencializado com a chegada de Martín Palermo ao comando técnico. Marcou alguns gols importantes durante a arrancada do Fortaleza no Brasileirão, que acabou rebaixado na última rodada após derrota para o Botafogo.
Fortaleza teve dificuldade para negociar Deyverson no mercado da bola
Fora dos planos do Leão para este ano, Deyverson seguiu treinando separado do plantel enquanto o clube tentava encontrar uma solução para sua saída. No mercado, o Tricolor teve dificuldades para negociar o centroavante, sobretudo pelo seu alto salário.