Fortaleza encaminha saída de Deyverson após acordo por rescisão contratual

Deyverson foi decisivo contra o Atlético-MG, com três gols / Crédito: FERNANDO MORENO/ESTADÃO CONTEÚDO

Um dos principais entraves do processo de reformulação do elenco do Fortaleza, o atacante Deyverson deve deixar o clube em breve. O atacante, que tem um dos maiores salários do elenco, entrou em consenso com a diretoria do Tricolor do Pici para uma rescisão contratual. A informação foi dada inicialmente pelo Diário do Nordeste e confirmada pelo repórter Miguel Júnior, da Rádio O POVO CBN. As tratativas já estão em fase final, restando somente detalhes para que o acordo entre o jogador e o Fortaleza seja concretizado. Deyverson chegou ao Leão do Pici na temporada passada e firmou vínculo até o final desta temporada, com opção de renovação por mais um ano. Com o rebaixamento do time à Série B, sua permanência ficou inviável.