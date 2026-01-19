Emprestado pelo Fortaleza, Guzmán faz dois gols em estreia pelo América de Cali

Emprestado pelo Fortaleza, Guzmán faz dois gols em estreia pelo América de CaliMeia colombiano marca belo gol e brilha na vitoria por 3 a 0 sobre o Internacional de Bogotá-COL, pela primeira rodada do campeonato nacional
De volta à terra natal, o colombiano Yeison Guzmán estreou em grande estilo pelo América de Cali-COL, no último sábado, 17. Emprestado pelo Fortaleza, o camisa 10 anotou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Internacional de Bogotá-COL, pela primeira rodada do Apertura da liga nacional.
O meia abriu o placar logo aos 13 minutos, quando dominou na entrada da área e acertou belo chute para balançar as redes. Aos 31, ampliou a vantagem em cobrança de pênalti, deslocando o goleiro adversário. Guzmán ficou em campo durante os 90 minutos e viu Joel Romero fechar o placar.
Guzmán foi adquirido pelo Fortaleza por 1,1 milhão de dólares (em torno de R$ 6 milhões na cotação da época), em setembro do ano passado, e assinou contrato até o fim de 2027. No entanto, o colombiano disputou apenas cinco jogos pelo Tricolor, todos na Série A.
Leia mais
Cobiçado no mercado da bola, sobretudo no país onde nasceu, o meio-campista pediu para deixar o clube e acertou com o América de Cali até o fim deste ano, em negociação por empréstimo com opção de compra fixada. O acordo foi oficializado na semana passada.
No novo clube, o camisa 10 atua ao lado de Dylan Borrero, também ex-Fortaleza. Na Colômbia, Guzmán já tinha atuado por Envigado, Atlético Nacional e Tolima.