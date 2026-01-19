Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza lança novo uniforme com valores a partir de R$ 329,99; veja fotos

A camisa será a número dois do Leão do Pici e sua concepção contou com a partipação de torcedores do clube
Mateus Moura
Mateus Moura
O Fortaleza lançou, na sexta-feira passada, dia 16, a nova camisa “Glória”, que será utilizada como uniforme número dois durante a temporada de 2026. A criação do modelo contou com a participação de membros da torcida do Leão do Pici.

“A Camisa Glória de 2026 aposta em uma base off-white, com recortes estratégicos e detalhes em azul, vermelho e dourado. O manto traz losangos personalizados que ampliam a narrativa histórica, com referências visuais ao Leão. A gola e os punhos recebem acabamento especial na cor dourada, e o uniforme também conta com fitas personalizadas”, detalha o Fortaleza.

De acordo com a publicação oficial do Fortaleza, a nova camisa tricolor está disponível em diferentes versões e tamanhos nas lojas oficiais do clube e no e-commerce, com valores a partir de R$ 329,99.

Confira as fotos:

 

Novo uniforme número dois do Fortaleza para 2026
Novo uniforme número dois do Fortaleza para 2026 Crédito: Clayton Saldanha / Fortaleza EC / Volt Sport
Novo uniforme número dois do Fortaleza para 2026 Crédito: Clayton Saldanha / Fortaleza EC / Volt Sport
Novo uniforme número dois do Fortaleza para 2026 Crédito: Clayton Saldanha / Fortaleza EC / Volt Sport

