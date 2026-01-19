Fortaleza lança novo uniforme com valores a partir de R$ 329,99; veja fotos

A camisa será a número dois do Leão do Pici e sua concepção contou com a partipação de torcedores do clube

O Fortaleza lançou, na sexta-feira passada, dia 16, a nova camisa “Glória”, que será utilizada como uniforme número dois durante a temporada de 2026. A criação do modelo contou com a participação de membros da torcida do Leão do Pici.

“A Camisa Glória de 2026 aposta em uma base off-white, com recortes estratégicos e detalhes em azul, vermelho e dourado. O manto traz losangos personalizados que ampliam a narrativa histórica, com referências visuais ao Leão. A gola e os punhos recebem acabamento especial na cor dourada, e o uniforme também conta com fitas personalizadas”, detalha o Fortaleza.