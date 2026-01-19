Carpini avalia elenco, elogia Maílton e valoriza classificação

Carpini avalia elenco, elogia Mailton e valoriza classificação antecipadaTricolor do Pici garantiu vaga na próxima fase do Campeonato Cearense 2026 e encerra sua participação neste primeiro momento diante do Horizonte, nesta quinta-feira, 22
Após o Fortaleza vencer o Maracanã por 1 a 0, na noite deste domingo, 18, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Cearense, e garantir classificação antecipada na segunda fase do Estadual, o técnico Thiago Carpini avaliou o elenco curto que teve à disposição, elogiou a atuação do recém-contratado Mailton e valorizou a vaga conquistada na próxima etapa do Manjadinho de forma antecipada.
"Temos trabalhado em cima dessa limitação de atletas. É um processo de avaliação do clube, de elenco, de chegadas. Eu tinha alertado que não seria um jogo de intensidade, pois é humanamente impossível. Doze, treze dias de trabalho... Já são três jogos sem ter a condição ainda de rodar o elenco pelas ausências, além de jogadores que chegaram recentemente. São situações que a gente talvez consiga, no jogo de quinta-feira contra o Horizonte, avaliar um pouco melhor", disse Carpini.
Destaque com assistência para o gol de Bareiro, Mailton foi um dos contratados que chegaram ao Pici neste início de temporada. O lateral-direito atuou em todos os confrontos que o Fortaleza realizou até aqui na temporada. Com regularidade em suas exibições, ele foi elogiado por Carpini.
“É um atleta que se adaptou rápido, está se sentindo em casa. Acho que a maneira como o grupo recebe os atletas que chegam, não só o grupo de atletas, mas o Fortaleza em si. É um ambiente muito acolhedor, muito familiar, isso facilita muito a adaptação para quem chega. Mas é um atleta que a gente não pode limitar o que ele tem de melhor, que é essa profundidade, que é a parte ofensiva. E mesmo jogando nesse sistema com três volantes, agora a gente pode usar meias também nos corredores, vamos variar isso durante a temporada. Então ele também precisa cuidar um pouco da parte defensiva. E esse é o nosso desafio, melhorar e potencializar essas coisas nele para que ele seja um atleta ainda mais completo”, pontuou.
Com vaga antecipada para a segunda fase do Campeonato Cearense, o Tricolor do Pici ainda enfrenta o Horizonte, no Domingão, nesta quinta-feira, 22, às 20h30min, para encerrar sua participação neste primeiro momento do certame estadual. Com ênfase na participação do Leão no Manjadinho, Carpini valorizou a classificação e mirou o primeiro lugar do Grupo A.
"O mais importante era a gente buscar essa classificação, agora vamos trabalhar para sermos os primeiros do grupo. Depois vamos trabalhar na próxima fase. São os processos aqui no Fortaleza. É viver cada momento por etapas. Sabendo que ainda é um momento de construção de ideias e de reconstrução de várias situações do clube, principalmente do elenco", concluiu ele.