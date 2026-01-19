Carpini avalia elenco, elogia Maílton e valoriza classificação

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 18.01.2026:Campeonato Cearense 2026 - Partida entre as equipes Fortaleza x Maracanã no estádio Presidente Vargas. (Daniel Galber/Especial para O POVO) / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Após o Fortaleza vencer o Maracanã por 1 a 0, na noite deste domingo, 18, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Cearense, e garantir classificação antecipada na segunda fase do Estadual, o técnico Thiago Carpini avaliou o elenco curto que teve à disposição, elogiou a atuação do recém-contratado Mailton e valorizou a vaga conquistada na próxima etapa do Manjadinho de forma antecipada. Siga o canal "Esportes O POVO" no WhatsApp: "Temos trabalhado em cima dessa limitação de atletas. É um processo de avaliação do clube, de elenco, de chegadas. Eu tinha alertado que não seria um jogo de intensidade, pois é humanamente impossível. Doze, treze dias de trabalho... Já são três jogos sem ter a condição ainda de rodar o elenco pelas ausências, além de jogadores que chegaram recentemente. São situações que a gente talvez consiga, no jogo de quinta-feira contra o Horizonte, avaliar um pouco melhor", disse Carpini.

Destaque com assistência para o gol de Bareiro, Mailton foi um dos contratados que chegaram ao Pici neste início de temporada. O lateral-direito atuou em todos os confrontos que o Fortaleza realizou até aqui na temporada. Com regularidade em suas exibições, ele foi elogiado por Carpini.