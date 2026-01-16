Carpini elogia Pochettino e valoriza Campeonato Cearense

Carpini elogia Pochettino após vitória do Fortaleza e valoriza Campeonato CearenseTricolor goleou o Quixadá por 4 a 0 e assumiu a ponta do Grupo A, com quatro pontos. Pochettino marcou dois gols na vitória tricolor no estádio Presidente Vargas
Após a vitória conquistada na noite desta quinta-feira, 15, por 4 a 0, diante do Quixadá, no Estádio Presidente Vargas, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Cearense 2026, Thiago Carpini, técnico do Fortaleza, elogiou a atuação do meia-atacante Tomás Pochettino, autor de dois gols, e destacou o peso do Estadual na temporada do Leão em 2026.
“Claro que dentro disso (rodagem no elenco) a gente precisa estar entregando resultado, que a gente não pode também só fazer os testes, as experiências e não pontuar, porque o Estadual tem um peso grande e nós sabemos da nossa responsabilidade dentro da competição”, pontuou ele.
Destaque e artilheiro da noite, o meia argentino Pochettino atuou como um camisa dez de muita movimentação no novo esquema do treinador. Com um doblete marcado e responsável pela criação das jogadas ofensivas, o atleta de 29 anos foi elogiado por Carpini.
“É também um dos nossos pilares. Não só um pilar de referência, mas um líder técnico. Um cara que tem uma capacidade muito diferente, decisiva, de ganhar jogos, de fazer com que a equipe ganhe com assistências. Ele é o tipo de atleta que eu preciso dar um pouco mais de liberdade. Tem um arremate bom, tem um passe final bom, como foi no jogo de hoje. Então, o Pochettino é o tipo de jogador que, ofensivamente, a gente cria as situações para ele ser um pouco mais solto e usar também a capacidade que ele tem, técnica, cognitiva, de fazer o que ele fez hoje”, concluiu Carpini.
Como fica o Leão no Manjadinho
Com o resultado conquistado diante do Quixinha, o Tricolor saltou para a liderança do Grupo A, com quatro pontos conquistados. O próximo desafio será já neste domingo, 18, diante do Maracanã, pela quarta rodada do Cearense, no PV, às 18h.
