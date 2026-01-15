Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Juventude tem conversas avançadas com Pablo Roberto, volante do Fortaleza

No Pici desde agosto de 2025, o jogador disputou apenas cinco partidas com a camisa tricolor. Ele tem contrato com o Leão até dezembro de 2028
João Pedro Oliveira Autor
O volante Pablo Roberto, do Fortaleza, deve defender o Juventude na temporada de 2026. Conforme apurou o Esportes O POVO, o jogador tem conversas avançadas com o clube gaúcho, que também disputará a Série B nesta temporada.

Apesar de treinar junto ao elenco tricolor, o meio-campista entende que não terá tanto espaço no decorrer do ano com o técnico Thiago Carpini e, por isso, vê com bons olhos a ida ao Papo. Atualmente, as diretorias debatem os moldes do negócio. A informação inicial do interesse do Verdão no atleta foi divulgada pelo jornalista Matheus Maciel, da Rádio Caxias.

No Fortaleza desde agosto de 2025, Pablo Roberto disputou apenas cinco partidas com a camisa tricolor. Ele tem contrato com o Leão até dezembro de 2028. Na carreira, também soma passagens por Atlético-GO, Vila Nova, Bahia, Remo e Casa Pia, de Portugal. 

 


