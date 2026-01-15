Juventude tem conversas avançadas com Pablo Roberto, volante do Fortaleza

No Pici desde agosto de 2025, o jogador disputou apenas cinco partidas com a camisa tricolor. Ele tem contrato com o Leão até dezembro de 2028

O volante Pablo Roberto, do Fortaleza , deve defender o Juventude na temporada de 2026. Conforme apurou o Esportes O POVO , o jogador tem conversas avançadas com o clube gaúcho, que também disputará a Série B nesta temporada.

Apesar de treinar junto ao elenco tricolor, o meio-campista entende que não terá tanto espaço no decorrer do ano com o técnico Thiago Carpini e, por isso, vê com bons olhos a ida ao Papo. Atualmente, as diretorias debatem os moldes do negócio. A informação inicial do interesse do Verdão no atleta foi divulgada pelo jornalista Matheus Maciel, da Rádio Caxias.

No Fortaleza desde agosto de 2025, Pablo Roberto disputou apenas cinco partidas com a camisa tricolor. Ele tem contrato com o Leão até dezembro de 2028. Na carreira, também soma passagens por Atlético-GO, Vila Nova, Bahia, Remo e Casa Pia, de Portugal.



