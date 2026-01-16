Diogo Barbosa fica fora dos planos do Fortaleza para 2026 e vai buscar novo clube

Diogo Barbosa fica fora dos planos do Fortaleza para 2026 e vai buscar novo clubeCom a definição, o camisa 16, que tem contrato até o fim de 2026, passará a treinar em horário alternativo, assim como Deyverson
O lateral-esquerdo Diogo Barbosa não será aproveitado pelo Fortaleza na temporada de 2026. Conforme apurou o Esportes O POVO, o jogador foi comunicado, pouco antes do treino de quarta-feira, 14, no Pici, de que está fora dos planos do técnico Thiago Carpini e da diretoria tricolor.
A decisão, por sinal, surpreendeu o atleta de 33 anos. Isso porque, segundo fontes, o comandante leonino contava com Diogo nos primeiros dias do ano — não à toa ele foi titular na estreia do Leão no Estadual, diante do Ferroviário —, mas o cenário mudou.
Com a definição, o camisa 16, que tem contrato até o fim de 2026, passará a treinar em horário alternativo, assim como Deyverson.
O estafe do jogador já foi comunicado e iniciou a busca por um novo clube no mercado. Contratado para a temporada de 2025, Diogo Barbosa disputou 34 partidas pelo Fortaleza, marcou um gol e não conquistou títulos. Ele integrou o elenco rebaixado à Série B ao fim do último Brasileirão.