Fortaleza encaminha rescisões de Lucero e Martínez: veja lista de saídas atualizadas

Fortaleza encaminha rescisões de Lucero e Martínez: veja lista de saídas atualizadasO Tricolor ainda trabalha para negociar a saída de outros atletas do elenco que não fazem parte do planejamento de 2026, como o centroavante Deyverson e o zagueiro Kuscevic
A intensa reformulação no elenco do Fortaleza segue acontecendo, e outros dois nomes estão com rescisões contratuais encaminhadas para deixar o clube: o meio-campista Martínez e o atacante Lucero. Ambos os atletas possuem salários fora da realidade do orçamento e estão fora dos planos do Tricolor do Pici para 2026.
Artilheiro do Fortaleza nas últimas três temporadas, Lucero tinha um dos maiores custos mensais do plantel. Com o rebaixamento para a Série B, o Leão passou a agir no mercado para tentar negociar a saída do atleta, mas encontrou dificuldades. O clube chegou a tentar emprestar o argentino para o Coritiba, com o salário integral pago pelo Alviverde, mas o centroavante não aceitou.
Com vínculo até o final de 2027, o Tricolor não viu outra alternativa senão aceitar a rescisão amigável com Lucero, sem receber nenhuma compensação financeira. O destino do El Gato agora deve ser a Universidad de Chile, principal rival do Colo-Colo, equipe da qual saiu de forma conturbada em 2022 para o Fortaleza – o caso envolveu processo na Fifa.
Leia mais
O caso Martínez
Contratado em 2024, Martínez chegou a ser afastado por Renato Paiva, ex-técnico do Fortaleza, durante 2025, mas foi reintegrado pelo compatriota Martín Palermo na reta final do ano. Mesmo de volta ao elenco, o meia não foi mais utilizado em campo. O argentino tinha contrato válido até junho de 2027 com o Leão, que o adquiriu por R$ 8 milhões junto ao América-MG.
No mercado, o Fortaleza não conseguiu encontrar um bom cenário para negociar o atleta, sobretudo por sua situação física e o alto salário recebido. A última vez que o camisa 8 atuou pelo Tricolor foi no empate sem gols com o Vélez Sarsfield, da Argentina, no Castelão, pelas oitavas de final da Libertadores, no dia 12 de agosto.
O Vitória surgiu como um interessado, e a rescisão deve ser o caminho a se concretizar, também sem qualquer compensação financeira. Com Martínez e Lucero, o número de saídas do Fortaleza aumentou consideravelmente. Nesta semana, outros dois jogadores também deixaram o clube: Zé Welison e Benevenuto.
Lista atualizada dos jogadores que deixaram o Fortaleza em 2026:
- Brenno Lopes – Vendido ao Coritiba (R$ 17 milhões)
- Matheus Pereira – Emprestado ao Corinthians
- Yeison Guzmán – Emprestado ao América de Cali-COL
- Allanzinho – Emprestado ao Atlético-GO
- Lucero – Rescisão
- Martínez – Rescisão
- Zé Welison – Rescisão
- Benevenuto – Rescisão
- Bruno Pacheco – Rescisão
- Tinga – Rescisão
- Pikachu – Fim de contrato
- Marinho – Fim de contrato
- Gastón Ávila – Fim de empréstimo
Jogadores com saídas encaminhadas:
- Pablo Roberto – Empréstimo para o Juventude
- Tucu Herrera – Venda para o RB Bragantino