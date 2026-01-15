Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza encaminha rescisões de Lucero e Martínez: veja lista de saídas atualizadas

O Tricolor ainda trabalha para negociar a saída de outros atletas do elenco que não fazem parte do planejamento de 2026, como o centroavante Deyverson e o zagueiro Kuscevic
A intensa reformulação no elenco do Fortaleza segue acontecendo, e outros dois nomes estão com rescisões contratuais encaminhadas para deixar o clube: o meio-campista Martínez e o atacante Lucero. Ambos os atletas possuem salários fora da realidade do orçamento e estão fora dos planos do Tricolor do Pici para 2026.

Artilheiro do Fortaleza nas últimas três temporadas, Lucero tinha um dos maiores custos mensais do plantel. Com o rebaixamento para a Série B, o Leão passou a agir no mercado para tentar negociar a saída do atleta, mas encontrou dificuldades. O clube chegou a tentar emprestar o argentino para o Coritiba, com o salário integral pago pelo Alviverde, mas o centroavante não aceitou.

Com vínculo até o final de 2027, o Tricolor não viu outra alternativa senão aceitar a rescisão amigável com Lucero, sem receber nenhuma compensação financeira. O destino do El Gato agora deve ser a Universidad de Chile, principal rival do Colo-Colo, equipe da qual saiu de forma conturbada em 2022 para o Fortaleza – o caso envolveu processo na Fifa.

O caso Martínez

Contratado em 2024, Martínez chegou a ser afastado por Renato Paiva, ex-técnico do Fortaleza, durante 2025, mas foi reintegrado pelo compatriota Martín Palermo na reta final do ano. Mesmo de volta ao elenco, o meia não foi mais utilizado em campo. O argentino tinha contrato válido até junho de 2027 com o Leão, que o adquiriu por R$ 8 milhões junto ao América-MG.

No mercado, o Fortaleza não conseguiu encontrar um bom cenário para negociar o atleta, sobretudo por sua situação física e o alto salário recebido. A última vez que o camisa 8 atuou pelo Tricolor foi no empate sem gols com o Vélez Sarsfield, da Argentina, no Castelão, pelas oitavas de final da Libertadores, no dia 12 de agosto.

O Vitória surgiu como um interessado, e a rescisão deve ser o caminho a se concretizar, também sem qualquer compensação financeira. Com Martínez e Lucero, o número de saídas do Fortaleza aumentou consideravelmente. Nesta semana, outros dois jogadores também deixaram o clube: Zé Welison e Benevenuto.

Lista atualizada dos jogadores que deixaram o Fortaleza em 2026:

  • Brenno Lopes – Vendido ao Coritiba (R$ 17 milhões)
  • Matheus Pereira – Emprestado ao Corinthians
  • Yeison Guzmán – Emprestado ao América de Cali-COL
  • Allanzinho – Emprestado ao Atlético-GO
  • Lucero – Rescisão
  • Martínez – Rescisão
  • Zé Welison – Rescisão
  • Benevenuto – Rescisão
  • Bruno Pacheco – Rescisão
  • Tinga – Rescisão
  • Pikachu – Fim de contrato
  • Marinho – Fim de contrato
  • Gastón Ávila – Fim de empréstimo

Jogadores com saídas encaminhadas:

  • Pablo Roberto – Empréstimo para o Juventude
  • Tucu Herrera – Venda para o RB Bragantino

