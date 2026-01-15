Fortaleza encaminha rescisões de Lucero e Martínez: veja lista de saídas atualizadas

Lucero é o titular do comando de ataque / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

A intensa reformulação no elenco do Fortaleza segue acontecendo, e outros dois nomes estão com rescisões contratuais encaminhadas para deixar o clube: o meio-campista Martínez e o atacante Lucero. Ambos os atletas possuem salários fora da realidade do orçamento e estão fora dos planos do Tricolor do Pici para 2026. Artilheiro do Fortaleza nas últimas três temporadas, Lucero tinha um dos maiores custos mensais do plantel. Com o rebaixamento para a Série B, o Leão passou a agir no mercado para tentar negociar a saída do atleta, mas encontrou dificuldades. O clube chegou a tentar emprestar o argentino para o Coritiba, com o salário integral pago pelo Alviverde, mas o centroavante não aceitou.