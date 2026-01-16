Corinthians abre conversas para contratar João Ricardo, do Fortaleza

Goleiro João Ricardo no jogo Cruzeiro x Fortaleza, no Estádio Kleber Andrade, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Corinthians iniciou conversas para tentar a contratação do goleiro João Ricardo, do Fortaleza, conforme apurou o Esportes O POVO. O jogador de 37 anos entrou na mira do clube paulista nos últimos dias e é visto internamente como o reserva imediato ideal para Hugo Souza na sequência da temporada. As tratativas são conduzidas por Marcelo Paz, ex-CEO da SAF do Leão e atual executivo de futebol do Timão. O movimento ganhou força após o aval do técnico Dorival Júnior, que trabalhou com o arqueiro em 2022, quando ambos estavam no Ceará.