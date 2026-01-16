Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians abre conversas para contratar João Ricardo, do Fortaleza

A ideia do Timão é avançar em um modelo semelhante ao utilizado na transferência de Matheus Pereira: empréstimo até o fim de 2026, com o clube paulista assumindo integralmente os salários do jogador
Autor João Pedro Oliveira
João Pedro Oliveira
O Corinthians iniciou conversas para tentar a contratação do goleiro João Ricardo, do Fortaleza, conforme apurou o Esportes O POVO. O jogador de 37 anos entrou na mira do clube paulista nos últimos dias e é visto internamente como o reserva imediato ideal para Hugo Souza na sequência da temporada.

As tratativas são conduzidas por Marcelo Paz, ex-CEO da SAF do Leão e atual executivo de futebol do Timão. O movimento ganhou força após o aval do técnico Dorival Júnior, que trabalhou com o arqueiro em 2022, quando ambos estavam no Ceará. 

Até o momento, o Corinthians ainda não apresentou uma proposta oficial ao Fortaleza. A ideia, conforme apuração, é avançar em um modelo semelhante ao utilizado na transferência de Matheus Pereira: vínculo por empréstimo até o fim de 2026, com o clube paulista assumindo integralmente os salários do jogador.

O atual camisa 1 do Leão, que se recupera de uma cirurgia no ombro, tem contrato até dezembro de 2027 e é dono de um salário considerado alto para os padrões da Série B.

No Pici desde 2023, João disputou 154 jogos com a camisa leonina, sendo destaque nas últimas temporadas. No clube, levantou títulos do Campeonato Cearense de 2023 e da Copa do Nordeste de 2024, além de ter sido peça crucial no vice-campeonato da Copa Sul-Americana de 2024 e na quarta colocação na Série A de 2024.

