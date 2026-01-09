Gazal, Allanzinho e Alix: o acordo entre Fortaleza e Atlético-GO

Gazal, Allanzinho e Alix Vinicius: entenda o acordo entre Fortaleza e Atlético-GOPara ter Gazal em definitivo, o Tricolor emprestou o atacante Allanzinho para o Dragão e abriu mão do percentual que tinha do zagueiro Alix Vinicius
O Fortaleza acertou a permanência em definitivo do zagueiro Lucas Gazal, mas, para isso, precisou negociar com o Atlético-GO, clube que detinha os direitos econômicos e federativos do atleta. O acordo entre as partes envolveu outros dois jogadores: o atacante Allanzinho, do Leão do Pici, e o defensor Alix Vinicius.
Allanzinho, que tem contrato com o Fortaleza até o final de 2027, será emprestado ao clube goiano para a atual temporada — e não em definitivo. Em paralelo a isso, ficou acertada entre Fortaleza e Atlético-GO a divisão dos direitos econômicos de Lucas Gazal: 50% para cada.
Em contrapartida, o Fortaleza cedeu, ao Atlético-GO, 25% dos direitos econômicos que possuía do zagueiro Alix Vinicius. No início de 2024, o Tricolor vendeu 50% do defensor para o Dragão por R$ 3,5 milhões — metade desse valor foi destinada ao Artsul, parceiro do jogador na época.
Na quarta-feira passada, dia 7, o Atlético-GO emitiu um comunicado oficial informando a venda de Alix Vinicius para o RB Bragantino por cerca de R$ 13 milhões. Ou seja, sem os 25% dos direitos que detinha do zagueiro, o Leão não terá nenhum lucro com essa negociação envolvendo o Dragão e o Massa Bruta, que seria de pouco mais de R$ 3,2 milhões.
Com informações de Afonso Ribeiro.
