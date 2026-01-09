Gazal, Allanzinho e Alix: o acordo entre Fortaleza e Atlético-GO

Para ter Gazal em definitivo, o Tricolor emprestou o atacante Allanzinho para o Dragão e abriu mão do percentual que tinha do zagueiro Alix Vinicius

O Fortaleza acertou a permanência em definitivo do zagueiro Lucas Gazal, mas, para isso, precisou negociar com o Atlético-GO, clube que detinha os direitos econômicos e federativos do atleta. O acordo entre as partes envolveu outros dois jogadores: o atacante Allanzinho, do Leão do Pici, e o defensor Alix Vinicius.

Allanzinho, que tem contrato com o Fortaleza até o final de 2027, será emprestado ao clube goiano para a atual temporada — e não em definitivo. Em paralelo a isso, ficou acertada entre Fortaleza e Atlético-GO a divisão dos direitos econômicos de Lucas Gazal: 50% para cada.