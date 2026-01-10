Fortaleza goleia o União Mogi e se classifica na Copinha com 100% de aproveitamento

Além do placar dilatado conquistado contra a equipe sede, os garotos do Leão venceram o Centro Olímpico, na estreia, por 1 a 0, e o Confiança-PB, na segunda rodada, por 4 a 2. Agora, o grupo comandado por Léo Porto aguarda a definição do Grupo 24 para conhecer o adversário na próxima fase, que pode ser Novorizontino ou Náutico. O duelo do mata-mata está previsto para acontecer no início da próxima semana.

Em jogo decisivo que valia a liderança do Grupo 23, o já classificado Fortaleza goleou o União Mogi por 5 a 1, na tarde deste sábado, 10, em Mogi das Cruzes (SP), e confirmou sua ida ao mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior com 100% de aproveitamento.

União Mogi x Fortaleza: como foi o jogo



Antes mesmo da bola rolar para a segunda etapa, o jogo já estava decidido para o Leão do Pici. Com um 3 a 0 aplicado ainda no primeiro tempo, o Fortaleza desfilou em campo e, com muita tranquilidade, construiu a grande vantagem. Com isso, não bastou muito para os comandados de Léo Porto demonstrarem sua superioridade na partida, logo aos 14 minutos do 1º tempo, em cobrança rápida de lateral feita por Arthur, Tomás Roco serviu Peterson que, sozinho na pequena área, só deslocou o goleiro Ronaldo. Mesmo com o placar aberto, o Tricolor seguiu pressionando, e em mais uma rápida cobrança de lateral de Arthur, desta vez aos 34 minutos, Peterson recebeu novamente livre de marcação e anotou o seu segundo gol na partida.

Menos de sete minutos depois de fazer 2 a 0, o atacante Caio Wesley cortou para dentro na entrada da grande área e finalizou no cantinho do arqueiro do Mogi. Sem dificuldades, os garotos do Leão passeavam para cima do clube paulista.

Na parte final, aos 17, Peterson, artilheiro da tarde, ajeitou a bola após rebatida na área para Bruno Branco marcar o 4º. Aos 37, foi a vez do Mogi diminuir o placar, em cobrança de falta que desvia na barreira e engana o goleiro Cássio, a Serpente chega ao seu tento de honra. No entanto, ainda deu tempo de Kauan Saturnino, que havia entrado nos minutos finais, marcar o quinto e dar números finais para o duelo.