Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alex Santiago se coloca à disposição do Fortaleza em possível retorno de Geraldo Luciano à SAF

Alex Santiago se coloca à disposição do Fortaleza em possível retorno de Geraldo Luciano à SAF

As eleições vão ocorrer na próxima sexta-feira, 9, e definirão os novos cinco membros do Conselho de Administração da SAF do Leão do Pici
Autor Filipe Vasconcelos
Autor
Filipe Vasconcelos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Alex Santiago, ex-presidente e diretor de futebol do Fortaleza, afirmou que se colocaria à disposição do Fortaleza, caso Geraldo Luciano retornasse para assumir o Conselho de Administração da SAF do clube. O ex-dirigente tricolor falou sobre o assunto em entrevista concedida ao Canal da Guigui, no Youtube, na noite desta sexta-feira, 2.

“O Geraldo Luciano teve uma conversa comigo. Ele vai colocar o nome dele à disposição para ingressar no Conselho Administrativo da SAF novamente. Eu ouvi muito o pessoal falando sobre barco afundando. Não tem barco afundando. Mas no momento em que as coisas estão mais difíceis, a hora não é de sair, é de se aproximar, de caminhar em relação às situações”, comentou Santiago.

A eleição do novo Conselho de Administração da SAF do Fortaleza será realizada na próxima sexta-feira, 9.

Geraldo Luciano assumiu a presidência do Conselho de Administração da SAF, em setembro de 2023, quando o modelo foi implementado. O profissional era responsável por analisar os processos envolvendo a SAF. Na época, ele chegou a apresentar aos sócios-torcedores e conselheiros do clube o modelo de gestão que seria adotado pelo Leão do Pici. Em dezembro de 2023, o ex-dirigente deixou o Leão alegando motivos pessoais.

Leia mais


Como funciona a escolha dos membros do Conselho de Administração do Fortaleza?

Em informação exclusiva trazida pela Coluna Afonso Ribeiro, do Esportes O POVO, no final de dezembro, o pleito vai acontecer no próximo dia 9, e definirá os cinco membros do Conselho de Administração da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Tricolor do Pici.

Conforme estabelece o estatuto do clube, os nomes que serão submetidos à avaliação dos conselheiros serão escolhidos pela diretoria executiva da associação (Fortaleza Esporte Clube) em conjunto com o conselho deliberativo. O presidente da Diretoria Executiva, José Rolim Machado, indicará três candidatos, enquanto o presidente do Conselho Deliberativo, Wendell Fábio Regadas, apontará outros dois.

Após a aprovação pelos conselheiros, os membros escolhidos definirão entre si quem ocupará as funções de presidente e vice-presidente do órgão.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar