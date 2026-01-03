Alex Santiago se coloca à disposição do Fortaleza em possível retorno de Geraldo Luciano à SAF

As eleições vão ocorrer na próxima sexta-feira, 9, e definirão os novos cinco membros do Conselho de Administração da SAF do Leão do Pici

“O Geraldo Luciano teve uma conversa comigo. Ele vai colocar o nome dele à disposição para ingressar no Conselho Administrativo da SAF novamente. Eu ouvi muito o pessoal falando sobre barco afundando. Não tem barco afundando. Mas no momento em que as coisas estão mais difíceis, a hora não é de sair, é de se aproximar, de caminhar em relação às situações”, comentou Santiago.

Alex Santiago , ex-presidente e diretor de futebol do Fortaleza, afirmou que se colocaria à disposição do Fortaleza, caso Geraldo Luciano retornasse para assumir o Conselho de Administração da SAF do clube. O ex-dirigente tricolor falou sobre o assunto em entrevista concedida ao Canal da Guigui, no Youtube, na noite desta sexta-feira, 2.

Geraldo Luciano assumiu a presidência do Conselho de Administração da SAF, em setembro de 2023, quando o modelo foi implementado. O profissional era responsável por analisar os processos envolvendo a SAF. Na época, ele chegou a apresentar aos sócios-torcedores e conselheiros do clube o modelo de gestão que seria adotado pelo Leão do Pici. Em dezembro de 2023, o ex-dirigente deixou o Leão alegando motivos pessoais.

Em informação exclusiva trazida pela Coluna Afonso Ribeiro, do Esportes O POVO, no final de dezembro, o pleito vai acontecer no próximo dia 9, e definirá os cinco membros do Conselho de Administração da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Tricolor do Pici.

Conforme estabelece o estatuto do clube, os nomes que serão submetidos à avaliação dos conselheiros serão escolhidos pela diretoria executiva da associação (Fortaleza Esporte Clube) em conjunto com o conselho deliberativo. O presidente da Diretoria Executiva, José Rolim Machado, indicará três candidatos, enquanto o presidente do Conselho Deliberativo, Wendell Fábio Regadas, apontará outros dois.