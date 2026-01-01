Mancuso, do Fortaleza, se envolve em confusão com agressão física na virada do ano

Eros Mancuso, lateral-direito do Fortaleza / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O lateral-direito Eros Mancuso, do Fortaleza, se envolveu em uma confusão que ocasionou uma agressão física durante a celebração da virada de ano. Em comunicado oficial, o jogador deu sua versão do caso e explicou que foi surpreendido, dentro da própria casa – localizada em um condomínio fechado –, por um homem “nitidamente fora de si, conscientemente e fisicamente”. No texto, Mancuso diz que sofreu xingamentos durante toda a noite e que o homem tinha clara intenção de “criar uma confusão”. As ofensas, segundo o lateral do Tricolor do Pici, eram sobre o “seu trabalho e honra”. O relato do atleta ainda consta que as pessoas que estavam celebrando o Réveillon em sua casa também foram atacadas verbalmente.