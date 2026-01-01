Mancuso, do Fortaleza, se envolve em confusão com agressão física na virada do ano

Mancuso, do Fortaleza, se envolve em confusão com agressão física na virada do anoEm nota, o jogador apresentou sua versão do fato e relatou que sofreu xingamentos e que sua casa foi invadida por duas pessoas
O lateral-direito Eros Mancuso, do Fortaleza, se envolveu em uma confusão que ocasionou uma agressão física durante a celebração da virada de ano. Em comunicado oficial, o jogador deu sua versão do caso e explicou que foi surpreendido, dentro da própria casa – localizada em um condomínio fechado –, por um homem “nitidamente fora de si, conscientemente e fisicamente”.
No texto, Mancuso diz que sofreu xingamentos durante toda a noite e que o homem tinha clara intenção de “criar uma confusão”. As ofensas, segundo o lateral do Tricolor do Pici, eram sobre o “seu trabalho e honra”. O relato do atleta ainda consta que as pessoas que estavam celebrando o Réveillon em sua casa também foram atacadas verbalmente.
Após as ofensas verbais, Mancuso diz em seu pronunciamento que o homem retornou com outra pessoa e, juntos, arrombaram uma das portas, ingressaram na casa e passaram a ameaçar todos que lá estavam. “Tentamos retirá-los, mas partiram para agressões físicas e tivemos que chamar a polícia para conter todo o problema”, cita o atleta.
Por fim, o lateral argentino enfatiza que fará um boletim de ocorrência nesta quinta-feira, 1º. O Esportes O POVO entrou em contato com o Fortaleza, que disse estar acompanhando o caso e dando todo o suporte ao atleta.
Confira a nota da Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS) sobre o caso:
“A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga uma ocorrência de lesão corporal dolosa, registrada nesta quinta-feira (1º), na cidade de Eusébio - Área Integrada de Segurança 13 (AIS 13) do estado. O fato foi noticiado por meio de boletim de ocorrência. Diligências e oitivas seguem em andamento. A investigação ficará a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Eusébio”.
Vídeo que circula na internet mostra policiais abordando Mancuso em sua casa
Um vídeo que circula pela internet mostra um grupo de policiais do Romu abordando Mancuso na porta da casa do jogador. Na gravação, um homem não identificado questiona sobre onde estava Herrera, atacante do Fortaleza, em tom de cobrança, como se ele estivesse envolvido na confusão – o lateral retruca e diz não saber sobre ele.
Veja o vídeo em questão: