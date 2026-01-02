Felipe Jonatan acusa Fortaleza de assédio moral e pede indenização de R$ 180 mil

A alegação do lateral está relacionada ao período em que ele ficou afastado das atividades com os demais atletas do elenco tricolor, entre maio e junho de 2025

O caso alegado por Felipe Jonatan ocorreu em maio da temporada de 2025, quando ele foi afastado do elenco e passou a treinar sozinho. Antes disso, o jogador havia sido utilizado pelo então técnico Juan Pablo Vojvoda somente duas vezes naquele ano. Segundo a defesa, o lateral passou a ser “perseguido e assediado” e vivenciou uma “verdadeira segregação”.

Além de cobrar dívidas trabalhistas do Fortaleza na Justiça, a ação movida por Felipe Jonatan contra o clube envolve outra denúncia: a de assédio moral. No documento do processo, ao qual o Esportes O POVO teve acesso, o lateral pede indenização de R$ 180 mil do Leão.

Ainda em maio, a defesa de Felipe Jonatan enviou uma notificação extrajudicial ao Fortaleza solicitando a reintegração do atleta às atividades com o plantel, o que não ocorreu. Posteriormente, em junho, uma nova notificação foi enviada ao Leão, que respondeu que o jogador não seria mais utilizado pela equipe e seria colocado à disposição de outros clubes no mercado da bola.

Dias depois, o Fortaleza oficializou o empréstimo de Felipe Jonatan ao Mirassol até o final do Campeonato Paulista de 2026. No Leão Caipira, o lateral-esquerdo teve pouco espaço e disputou somente sete jogos, período em que contribuiu com uma assistência. No clube paulista, o cearense foi reserva de Reinaldo, um dos destaques do time.

Felipe Jonatan teve problemas internos com Vojvoda

Conforme apurou o Esportes O POVO com uma fonte ligada ao Fortaleza, à época em que foi afastado do elenco principal, Felipe Jonatan teve problemas internos com Vojvoda, então comandante da equipe. A pouca minutagem em 2025 foi um dos motivos que geraram insatisfação no lateral — em sua posição, o técnico argentino também contava com Diogo Barbosa e Bruno Pacheco.