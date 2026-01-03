Com propostas de 3 bets, Fortaleza vê acordo próximo para novo patrocínio master

Jogadores do Fortaleza comemoram gol marcado diante do Corinthians FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-12-2025: João Dummar Neto e presidente José Nunes, Alexandre Medina e Adriana Joca em Evento jantar da Enel com a presença do Jornal O Povo no restaurante Pipo. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Após a saída da Cassino Bet, o Fortaleza já se movimenta no mercado em busca de um novo patrocinador máster para a temporada de 2026. Conforme apurou o Esportes O POVO, o clube do Pici possui três propostas de casas de apostas em mãos e avalia os melhores moldes para um acordo, que deve acontecer nos próximos dias.