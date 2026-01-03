Com propostas de 3 bets, Fortaleza vê acordo próximo para novo patrocínio master

Com propostas de 3 bets, Fortaleza vê acordo próximo para novo patrocínio masterLeão avalia os melhores moldes para um acordo, que deve acontecer nos próximos dias. Clube deseja um contrato com duração de dois anos, prevendo cerca de R$ 32 milhões em valores fixos ao longo dos 24 meses
Após a saída da Cassino Bet, o Fortaleza já se movimenta no mercado em busca de um novo patrocinador máster para a temporada de 2026.
Conforme apurou o Esportes O POVO, o clube do Pici possui três propostas de casas de apostas em mãos e avalia os melhores moldes para um acordo, que deve acontecer nos próximos dias.
Internamente, o Leão deseja um contrato com duração de dois anos, prevendo cerca de R$ 32 milhões em valores fixos ao longo dos 24 meses - equivalente a R$ 16 milhões por temporada ou aproximadamente R$ 1,3 milhão por mês.
Além disso, o Tricolor quer incluir cláusulas de bonificação em caso de acesso à Série A ao fim de 2026, o que poderia elevar o montante final do acordo.
Leia mais
Mesmo após o rebaixamento para a Série B, a cúpula leonina avalia que o clube segue em posição favorável no mercado.
O entendimento é que o alcance da "marca Fortaleza", aliado ao desempenho esportivo consistente nas últimas temporadas, permite ao time atrair um patrocínio superior ao de concorrentes diretos da Segundona.
Saída da Cassino Bet
Patrocinadora máster de 2025, a Cassino Bet acionou a cláusula contratual e rescindiu contrato com o Tricolor após a queda para a Segundona, conforme noticiou a Coluna Afonso Ribeiro com exclusividade.
O valor global do acordo era de R$ 60 milhões em dois anos, sendo R$ 30 milhões por temporada, divididos entre R$ 27 milhões fixos e R$ 3 milhões variáveis, de acordo com metas. Foi o maior patrocínio da história do clube.