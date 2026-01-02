Reforço do Fortaleza, Mailton chega à capital e assina contrato com o clube

Contratado pelo Fortaleza, Mailton chegou nesta sexta-feira, 2, ao Pici / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Primeira contratação do Fortaleza para 2026, o lateral Mailton chegou nesta sexta-feira, 2, ao CT Alcides Santos, para assinar o vínculo contratual e dar início aos trabalhos de pré-temporada. O jogador pertence ao São Paulo e está emprestado ao Leão até o fim de 2026. A chegada do defensor vem de alinho com uma reformulação que o Tricolor faz no elenco e na função. Tinga, dono da camisa 2 do Fortaleza entre 2018 e 2025, saiu para o Coritiba após o termino da Série A e Mancuso pode ser negociado devido ao seu valor de mercado.

Fortaleza já iniciou a pré-temporada O Fortaleza iniciou os trabalhos para a temporada 2026 ainda em dezembro de 2025. Sem Thiago Carpini no comando, uma vez que o treinador tinha uma viagem programada desde antes de assumir o Leão, as atividades foram delegadas pela comissão técnica do mesmo. Nos trabalhos, estiveram presente os auxiliares Estephano Djian e Márcio Goiano, o preparador físico Caio Gilli e o analista Josué Romero. Após o compromisso pessoal, o técnico chega ao Pici neste sábado, 3, para avaliar o elenco e entender as observações feitas por seu staff.

