Reforço do Fortaleza, Mailton chega à capital e assina contrato com o clube

Reforço do Fortaleza, Mailton chega à capital e assina contrato com o clubeA chegada do defensor vem de alinho com uma reformulação que o Tricolor faz no elenco e na função
Primeira contratação do Fortaleza para 2026, o lateral Mailton chegou nesta sexta-feira, 2, ao CT Alcides Santos, para assinar o vínculo contratual e dar início aos trabalhos de pré-temporada. O jogador pertence ao São Paulo e está emprestado ao Leão até o fim de 2026.
A chegada do defensor vem de alinho com uma reformulação que o Tricolor faz no elenco e na função. Tinga, dono da camisa 2 do Fortaleza entre 2018 e 2025, saiu para o Coritiba após o termino da Série A e Mancuso pode ser negociado devido ao seu valor de mercado.
Nas redes sociais, o clube divulgou um rápido vídeo do atleta se apresentando para a torcida e desejando bons resultados na temporada. Além disso, Mailton também participou das atividades do clube e foi visto com o uniforme de treino.
O defensor era destaque da Chapecoense até ser adquirido pelo Tricolor do Morumbis, pelo qual disputou dez jogos neste ano. No clube catarinense, antes de trocar de equipe, Mailton fez 30 jogos em 2025, com sete gols e nove assistências, sendo o principal lateral-direito da Série B.
O lateral também já passou por Santa Cruz, Mirassol, Operário, Atético-MG, Coritiba e Ponte Preta, além do Metalist, da Ucrânia.
Fortaleza já iniciou a pré-temporada
O Fortaleza iniciou os trabalhos para a temporada 2026 ainda em dezembro de 2025. Sem Thiago Carpini no comando, uma vez que o treinador tinha uma viagem programada desde antes de assumir o Leão, as atividades foram delegadas pela comissão técnica do mesmo.
Nos trabalhos, estiveram presente os auxiliares Estephano Djian e Márcio Goiano, o preparador físico Caio Gilli e o analista Josué Romero. Após o compromisso pessoal, o técnico chega ao Pici neste sábado, 3, para avaliar o elenco e entender as observações feitas por seu staff.
O grupo se reapresentou nesta sexta-feira, 2, às 15 horas da tarde e segue a rotina de treinos diários às 9 horas até o dia 5. O Leão entra em campo somente no dia 11de janeiro, contra o Ferroviário, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Cearense.
Vale lembrar que devido ao tardio encerramento da Série A 2025, tanto Fortaleza como Ceará tiveram os seus confrontos da primeira rodada do estadual remarcados