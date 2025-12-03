Na luta pela permanência, Ávila destaca apoio da torcida do Fortaleza: "É o único caminho"Para o embate contra o Corinthians, a diretoria Tricolor já confirmou a presença de mais de 50 mil torcedores na Arena Castelão
Em seu melhor momento nesta Série A, o Fortaleza vai para os últimos dois jogos da competição com o total apoio de seus torcedores, que, mais do que nunca, estão confiantes na permanência na elite do futebol nacional. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, Gastón Ávila falou sobre o momento vivido pelo Leão e da importância do apoio dos adeptos tricolores.
“É lindo, porque a torcida te dá esse 'plus', essa gana. Na verdade, eu desfrutei muito (do Castelão cheio). Na verdade, sou uma pessoa que desfruta muito todos os momentos. Você entra no campo e vê toda essa gente e diz: 'c******'”, indagou Ávila.
Na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no último domingo, 30, 50.749 torcedores estiveram presentes nas arquibancadas da Arena Castelão para apoiar o Tricolor do Pici — no que foi o maior público do Fortaleza nesta Série A.
Para efeito de comparação, este número de torcedores foi mais que o dobro da média de adeptos que o Leão levou aos estádios cearenses neste Brasileirão. Atualmente, a equipe de Martín Palermo é o 11º clube que mais levou torcedores a jogos da Série A, com uma média de 24.806 pessoas.
“Estivemos tanto tempo muito separados, a torcida e os jogadores, e agora que estamos todos juntos, a verdade é que é muito difícil de jogar (contra o Fortaleza). Mas o time trabalhou e hoje em dia (os torcedores) estão abraçados juntos com a gente”, disse o defensor.
Apoio na luta contra o rebaixamento
Mesmo em uma situação ainda complicada na luta pela permanência, os torcedores do Fortaleza reconheceram o esforço e a melhora na equipe de Palermo, o que, por consequência, elevou o número de torcedores presentes no “Gigante da Boa Vista”.
Todavia, para conquistar uma posição fora do Z-4 ao fim da 38ª rodada, o Fortaleza — se quiser depender somente de si — precisará vencer os dois jogos restantes.
O primeiro deles será contra o Corinthians, na noite desta quarta-feira, 3, às 19 horas, na despedida do clube na Arena Castelão nesta Série A. Para este embate, a diretoria Tricolor já confirmou a presença de, novamente, mais de 50 mil torcedores na Arena.
