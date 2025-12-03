Na luta pela permanência, Ávila destaca apoio da torcida do Fortaleza: "É o único caminho"

Gastón Ávila concedeu uma entrevista exclusiva ao Esportes O POVO nesta terça-feira, 2 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Em seu melhor momento nesta Série A, o Fortaleza vai para os últimos dois jogos da competição com o total apoio de seus torcedores, que, mais do que nunca, estão confiantes na permanência na elite do futebol nacional. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, Gastón Ávila falou sobre o momento vivido pelo Leão e da importância do apoio dos adeptos tricolores. “É lindo, porque a torcida te dá esse 'plus', essa gana. Na verdade, eu desfrutei muito (do Castelão cheio). Na verdade, sou uma pessoa que desfruta muito todos os momentos. Você entra no campo e vê toda essa gente e diz: 'c******'”, indagou Ávila.

Apoio na luta contra o rebaixamento Mesmo em uma situação ainda complicada na luta pela permanência, os torcedores do Fortaleza reconheceram o esforço e a melhora na equipe de Palermo, o que, por consequência, elevou o número de torcedores presentes no “Gigante da Boa Vista”. Todavia, para conquistar uma posição fora do Z-4 ao fim da 38ª rodada, o Fortaleza — se quiser depender somente de si — precisará vencer os dois jogos restantes. O primeiro deles será contra o Corinthians, na noite desta quarta-feira, 3, às 19 horas, na despedida do clube na Arena Castelão nesta Série A. Para este embate, a diretoria Tricolor já confirmou a presença de, novamente, mais de 50 mil torcedores na Arena.