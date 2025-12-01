Fortaleza reage na Série A e pode deixar o Z-4 após 25 rodadas; veja cenários

O Fortaleza derrotou o RB Bragantino por 3 a 1 no último sábado, 26 / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Antes fadado ao rebaixamento, o Fortaleza quebrou qualquer prognóstico racional e, com uma arrancada surpreendente, colocou-se como um forte candidato a permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Invicto há oito partidas e com três vitórias consecutivas, o Leão do Pici tem apenas um ponto a menos que o Internacional (17º) e o Santos, primeiro time fora do Z-4. A perspectiva agora é de esperança. O Tricolor entrou efetivamente na zona de rebaixamento no início de junho, após a conclusão da 11ª rodada, e não saiu mais desde então. Neste período, o escrete vermelho-azul-e-branco viu Vojvoda, um dos maiores treinadores da história do clube, ser demitido. Conviveu com vaias e protestos, acumulou derrotas frustrantes e viveu uma passagem apagada de Renato Paiva, que não conseguiu melhorar o desempenho do time.

O Santos, primeiro time fora do Z-4, visita o Juventude no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). A equipe gaúcha é a vice-lanterna do torneio e já está matematicamente rebaixada para a Série B. Apesar desse contexto, há o adendo de que o Peixe tem uma péssima campanha como visitante, com oito jogos seguidos sem triunfo fora de casa, recorte marcado por quatro derrotas e quatro empates. O Vitória, por sua vez, está em 15º lugar e tem dois pontos a mais que o Fortaleza. O Rubro-Negro, assim como Santos e Internacional, jogará fora de casa, contra o RB Bragantino, que ainda tem possibilidade de alcançar o G-8, zona que pode garantir classificação à Libertadores. O Rubro-Negro vive uma fase de ascensão no certame e vai para o duelo com a confiança em alta.