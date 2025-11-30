Fortaleza vence Atlético-MG em Castelão lotado e fica a 1 ponto de deixar Z-4 da Série A

Pochettino comemora gol no jogo Fortaleza x Atlético-MG, no Castelão, pela Série A 2025 / Crédito: Samuel Setubal

O Fortaleza está a apenas um ponto de escapar da zona de rebaixamento após somar, neste domingo, 30, uma vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, na Arena Castelão, pela 35ª rodada do Brasileirão. O gol que incendiou a noite de mais de 50 mil tricolores presentes no estádio saiu dos pés de Pochettino, aos 40 minutos do primeiro tempo, e carregou um suspiro de esperança para as arquibancadas. O resultado, estende para oito partidas a série invicta do Leão — quatro vitórias, quatro empates e um total de 16 pontos que recolocaram o time na disputa direta pela permanência. Ainda na 18ª posição, o Fortaleza agora vê o Santos, primeiro clube fora do Z-4, apenas um degrau acima.

A equipe de Martín Palermo terá mais uma chance de firmar o pé fora do abismo já na próxima quarta-feira, 3, quando enfrenta o Corinthians, às 19h30min, novamente no Castelão, pela penúltima rodada da Série A. Fortaleza x Atlético-MG: como foi o jogo O Fortaleza entrou em campo sabendo da força que somar três pontos e garantir uma vitória dentro de casa seria importante no antepenúltimo jogo da temporada. Um triunfo, afinal, garantiria ao time ficar a apenas um ponto do Santos, o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Atlético-MG também tinha as próprias pretensões ao buscar uma vaga na Libertadores, mas o cenário foi mais aguerrido ao Leão. Ainda que fosse o time mineiro quem tivesse a posse de bola, poucos foram os grandes lances do time comandado por Sampaoli, que carecia principalmente em criar bons lances ofensivos. Os próprios números destacavam isso já que o Leão, mesmo sem a posse, conseguiu ter maior número de finalizações no jogo. Nesse enredo, o Tricolor do Pici foi, aos poucos, em busca do seu jogo. A primeira grande oportunidade de gol ocorreu logo aos seis minutos, com Breno Lopes. Com a grande posse de bola do Galo, a segunda oportunidade do Fortaleza só ocorreu aos 34 minutos, quando Adam Bareiro exigiu uma grande defesa de Éverson, mas aos 40 minutos o Leão conseguiu mexer no marcador.