Ávila exalta dupla com Brítez no Fortaleza e destaca amizade: "Jogo com um irmão"

Com dois jogos sem sofrer gols, o sistema defensivo do Fortaleza tem dado boas respostas na reta final da Série A, em que o time luta contra o rebaixamento. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, Gastón Ávila contou sobre a relação especial que tem com Brítez, parceiro de zaga e “tio” dos seus filhos nos momentos fora de campo.
Para Ávila, jogar com Brítez é a oportunidade de atuar ao lado de “um amigo, um irmão”. O zagueiro argentino ainda brincou ao falar que os dois são muito parecidos: “meio loucos”. Todo esse contexto positivo facilita o bom entrosamento nas partidas – dinâmica que, de fato, tem funcionado para a defesa do Fortaleza.
"Eu e o Brítez temos uma relação especial fora do campo. Ontem mesmo, ele veio em casa comer. Minha filha já o chama de 'tio Ema'. A verdade é que quando você se dá bem fora do campo, depois, dentro, você aproveita. É como eu falava com ele, eu lhe dizia: 'Não estou jogando com Emmanuel Brítez, estou jogando com um amigo, com um irmão", contou.
"É difícil conseguir gente assim como o Ema: de bom coração, um cara que vai para a frente, sabe? A verdade é que nós dois somos muito parecidos. Somos meio loucos e nos damos muito bem dentro e fora do campo", completou.
O impacto da chegada de Martín Palermo
Foi com a chegada de Martín Palermo que Gastón Ávila passou a viver sua melhor fase com a camisa do Leão do Pici. Segundo o zagueiro, o treinador é uma pessoa fácil de conversar por ter vivido o futebol, esporte que “muitas vezes é cruel com as pessoas”.
"A verdade é que a chegada do Martín Palermo foi uma mudança muito grande para mim, porque é fácil falar com uma pessoa que viveu o futebol, né? Que viveu nesse ambiente. Porque o futebol muitas vezes é muito cruel com as pessoas. São fases, e agora, junto com Martín, estamos passando pela melhor fase, tanto eu quanto o time. Vocês estão vendo jogo a jogo", enfatizou.
"E a verdade é que, tanto para mim quanto para os meus companheiros, Martín transmite tranquilidade, transmite a tranquilidade de que é um jogo de futebol. Jogamos com muita garra, de verdade, mas não deixa de ser uma partida de futebol", finalizou.