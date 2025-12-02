Ávila exalta dupla com Brítez no Fortaleza e destaca amizade: "Jogo com um irmão"

Zagueiro Gastón Ávila em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO / Crédito: Mateus Lotif/ Fortaleza EC

Com dois jogos sem sofrer gols, o sistema defensivo do Fortaleza tem dado boas respostas na reta final da Série A, em que o time luta contra o rebaixamento. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, Gastón Ávila contou sobre a relação especial que tem com Brítez, parceiro de zaga e “tio” dos seus filhos nos momentos fora de campo. Para Ávila, jogar com Brítez é a oportunidade de atuar ao lado de “um amigo, um irmão”. O zagueiro argentino ainda brincou ao falar que os dois são muito parecidos: “meio loucos”. Todo esse contexto positivo facilita o bom entrosamento nas partidas – dinâmica que, de fato, tem funcionado para a defesa do Fortaleza.