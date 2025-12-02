Fortaleza x Corinthians tem 50 mil torcedores confirmados após nova parcial

Fortaleza x Corinthians tem 50 mil torcedores confirmados após nova parcialTricolores ainda podem adquirir seus ingressos presencialmente nas lojas oficiais do clube e virtualmente, via site Leão Tickets, a partir de R$ 10
O Fortaleza atualizou, na noite desta terça-feira, 2, a parcial de torcedores confirmados para o jogo decisivo contra o Corinthians. De acordo com o clube, 50.524 tricolores já garantiram presença para a partida de quarta-feira, 3, na Arena Castelão.
Com a proximidade do confronto, os torcedores interessados ainda podem adquirir os ingressos restantes de forma presencial nas lojas oficiais do clube ou virtual, via site Leão Tickets.
Para o embate diante do Timão, o Tricolor de Aço manteve promoção nos valores dos bilhetes. Ao todo, oito setores do Castelão foram destinados aos leoninos: superior e inferior sul, superior central, bossa nova, inferior e superior norte, especial e premium. Destes, quatro já tiveram as vagas completamente preenchidas: superior sul, inferior sul, inferior norte e superior norte.
Com expectativa de casa cheia, o Fortaleza, que é 18º lugar com 40 pontos, almeja conquistar mais uma vitória na Série A para tentar deixar a zona de rebaixamento. A distância para o Santos, primeiro time fora do Z-4, é de apenas um ponto.
Valores para Fortaleza x Corinthians:
Superior Sul: esgotado
Inferior Sul: esgotado
Superior Central: R$ 50 (inteira)
Bossa Nova: R$ 120 (inteira)
Inferior Norte: esgotado
Superior Norte: esgotado
Especial: R$ 80 (inteira)
Premium: R$ 300 (inteira)
Superior Norte (visitante): R$ 150 (inteira)