Fortaleza x Corinthians tem 50 mil torcedores confirmados após nova parcial

Torcida do Fortaleza no Castelão / Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

O Fortaleza atualizou, na noite desta terça-feira, 2, a parcial de torcedores confirmados para o jogo decisivo contra o Corinthians. De acordo com o clube, 50.524 tricolores já garantiram presença para a partida de quarta-feira, 3, na Arena Castelão. Com a proximidade do confronto, os torcedores interessados ainda podem adquirir os ingressos restantes de forma presencial nas lojas oficiais do clube ou virtual, via site Leão Tickets.