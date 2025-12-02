Com apoio da família, Ávila supera críticas e renasce no Fortaleza

Com apoio da família, Ávila supera críticas e renasce no FortalezaEm entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o zagueiro argentino também falou do desejo de permanecer mais temporadas no Leão, embora a situação não dependa dele
A atual fase de Gastón Ávila no Fortaleza é bem diferente daquela que foi no início da temporada. Hoje, consolidado como titular e peça importante no esquema tático do treinador Martín Palermo, o zagueiro finalmente tem conseguido desfrutar do clube. Antes, lá no primeiro semestre, o cenário era outro: precisou lidar com suas próprias atuações ruins e fortes críticas da torcida. Em nenhum momento, porém, cogitou “jogar a toalha”.
Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o defensor argentino contou sobre a reviravolta que conseguiu protagonizar no Pici. Em seu corpo, dois nomes estampados em tatuagem: Theo e Pilar. Seus filhos, sua força. Antes de pensar em desistir, Gastón recupera as energias nos braços da família, onde tem a responsabilidade de ser um exemplo de perseverança.
"Eu nunca fui a um psicólogo, nada. Eu acho que a coisa mais bonita é a família. Eu acredito que a força de cada um vem daí. Você sabe que tem duas crianças atrás de você que te veem todos os dias. A gente não pode baixar a cabeça nem jogar a toalha, porque depois, quando eles forem grandes, vão me questionar: 'Por que quando você esteve sob pressão, jogou a toalha?' Então, eu quero ensiná-los, incutir neles que a vida é assim. São momentos. Há seis meses, queriam pagar minha passagem para eu ir embora, e hoje em dia querem que eu fique aqui. Então, algo de bom eu estou fazendo", disse.
Ávila quer permanecer no Fortaleza, mas a decisão não depende dele
Emprestado pelo Ajax-HOL até o final desta temporada, a permanência de Gastón Ávila no Fortaleza ainda é um assunto incerto. O defensor foi comprado pelo clube europeu por 12,5 milhões de euros em 2023 – equivalente a R$ 77 milhões na cotação desta terça-feira, 2 – e tem contrato até o final de 2028. As cifras são fora do padrão do Leão do Pici.
Apesar disso, o desejo do jogador argentino é permanecer no Fortaleza para aproveitar mais o clube, ainda que ele deixe claro que a decisão não depende de si, mas sim do que for acordado entre o Leão e o Ajax. Ávila destacou, inclusive, que ele e sua família ficaram “encantados” com a cidade.
“Eu e a minha família ficamos encantados com Fortaleza. A verdade é que eu gostaria de ficar, mas é como eu sempre digo, não depende de mim, e sim do que for acordado entre os clubes. Eu, de verdade, não me meto muito nessas conversas, mas, se me perguntarem, eu gostaria de ficar mais duas temporadas aqui e aproveitar mais o clube, porque só aproveitei seis meses", revelou.