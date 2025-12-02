Com apoio da família, Ávila supera críticas e renasce no Fortaleza

Zagueiro Gastón Ávila em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO / Crédito: Mateus Lotif/ Fortaleza EC

A atual fase de Gastón Ávila no Fortaleza é bem diferente daquela que foi no início da temporada. Hoje, consolidado como titular e peça importante no esquema tático do treinador Martín Palermo, o zagueiro finalmente tem conseguido desfrutar do clube. Antes, lá no primeiro semestre, o cenário era outro: precisou lidar com suas próprias atuações ruins e fortes críticas da torcida. Em nenhum momento, porém, cogitou “jogar a toalha”. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o defensor argentino contou sobre a reviravolta que conseguiu protagonizar no Pici. Em seu corpo, dois nomes estampados em tatuagem: Theo e Pilar. Seus filhos, sua força. Antes de pensar em desistir, Gastón recupera as energias nos braços da família, onde tem a responsabilidade de ser um exemplo de perseverança.