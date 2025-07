Rogério Ceni enfrenta o Fortaleza pela 10ª vez, agora sem Vojvoda como rival

Rogério Ceni treinou o Fortaleza entre 2017 e 2020 / Crédito: Aurelio Alves/ O POVO

Com passagem marcante pelo Fortaleza, o técnico Rogério Ceni enfrentará o Tricolor do Pici pela 10ª vez como comandante. A novidade deste reencontro é a ausência de Juan Pablo Vojvoda no banco de reservas do Leão. Nas últimas nove vezes em que Ceni enfrentou seu ex-clube, oito foram com Vojvoda à frente do Fortaleza. Nesse recorte, o treinador brasileiro venceu quatro partidas, empatou duas e perdeu outras duas para o argentino.