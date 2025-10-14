Moisés é relacionado contra o Vasco após seis meses sem atuar pelo Fortaleza

Atacante Moisés em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Sem atuar há seis meses pelo Fortaleza, o atacante Moisés será opção para o técnico Martín Palermo no duelo contra o Vasco, na Arena Castelão, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O comandante argentino relacionou o jogador para a partida – pelo longo tempo fora, o camisa 21 deve começar no banco de reservas. A última partida de Moisés aconteceu no dia 13 de abril, contra o Internacional, no Gigante da Boa Vista, pelo Brasileirão. Naquela ocasião, o atacante chegou a marcar um lindo gol, mas se lesionou durante a comemoração após ser empurrado por Deyverson. Para piorar a situação, o tento ainda acabou sendo anulado pelo VAR.