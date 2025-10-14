Moisés é relacionado contra o Vasco após seis meses sem atuar pelo Fortaleza

Moisés é relacionado contra o Vasco após seis meses sem atuar pelo FortalezaA última partida do atacante aconteceu no início de abril, contra o Internacional, duelo em que deixou o campo lesionado
Sem atuar há seis meses pelo Fortaleza, o atacante Moisés será opção para o técnico Martín Palermo no duelo contra o Vasco, na Arena Castelão, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O comandante argentino relacionou o jogador para a partida – pelo longo tempo fora, o camisa 21 deve começar no banco de reservas.
A última partida de Moisés aconteceu no dia 13 de abril, contra o Internacional, no Gigante da Boa Vista, pelo Brasileirão. Naquela ocasião, o atacante chegou a marcar um lindo gol, mas se lesionou durante a comemoração após ser empurrado por Deyverson. Para piorar a situação, o tento ainda acabou sendo anulado pelo VAR.
Após um longo período de tratamento, que contou também com novas lesões no caminho, Moisés iniciou a transição, junto do fortalecimento físico. Se recuperou e agora passa a ser um reforço para Palermo no ataque. Nesta temporada, Moisés participou de 19 jogos e anotou quatro gols.
Fortaleza tem outros retornos e também desfalques contra o Vasco
Para a partida, o Fortaleza terá alguns outros retornos importantes. Lucas Crispim e Lucca Prior, que foram ausências contra o Juventude, antes da pausa para a Data Fifa, estão de volta. O lateral-direito Tinga – desfalque em setembro – e Benevenuto – que sequer estreou pelo clube desde seu retorno – também vão para o jogo.
Por outro lado, Palermo terá desfalques relevantes. Um deles é do meio-campista Matheus Pereira, um dos principais destaques da equipe, que está suspenso. No departamento médico estão João Ricardo (que passará por cirurgia e só retornará em cerca de seis meses), Bruno Pacheco (lesão) e Weverson (transição).