Novembro decisivo: Bareiro participou de gols em todos os seus jogos no mês

Atacante paraguaio soma 5 gols e uma assistência nos últimos 6 jogos e se consolida como peça fundamental em arrancada contra rebaixamento

O atacante do Fortaleza, Adam Bareiro, encerrou o mês de novembro com desempenho decisivo. O paraguaio disputou seis partidas neste período e participou de gols em todas, com cinco tentos anotados e uma assistência cedida, sendo fundamental na arrancada do Leão rumo a sair do Z-4.

A única exceção foi o jogo contra o Atlético-MG, no dia 12, quando Bareiro cumpriu suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos e não atuou. Antes de distribuir uma assistência para o gol de Pochettino, no domingo, 30, na vitória contra o Galo, na Arena Castelão, ele já havia marcado contra Santos, Ceará, Grêmio, Bahia e Red Bull Bragantino em sequência.