Novembro decisivo: Bareiro participou de gols em todos os seus jogos no mês

Atacante paraguaio soma 5 gols e uma assistência nos últimos 6 jogos e se consolida como peça fundamental em arrancada contra rebaixamento
O atacante do Fortaleza, Adam Bareiro, encerrou o mês de novembro com desempenho decisivo. O paraguaio disputou seis partidas neste período e participou de gols em todas, com cinco tentos anotados e uma assistência cedida, sendo fundamental na arrancada do Leão rumo a sair do Z-4.

A única exceção foi o jogo contra o Atlético-MG, no dia 12, quando Bareiro cumpriu suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos e não atuou. Antes de distribuir uma assistência para o gol de Pochettino, no domingo, 30, na vitória contra o Galo, na Arena Castelão, ele já havia marcado contra Santos, Ceará, Grêmio, Bahia e Red Bull Bragantino em sequência.

Bareiro foi contratado em julho deste ano para fazer sombra a Lucero e Deyverson e dar mais profundidade ao elenco do Fortaleza, à época, comandado por Renato Paiva.

O desempenho o consolidou como peça fundamental no esquema do técnico Martín Palermo, caminhando com a evolução coletiva do Tricolor do Pici, que já soma oito partidas de invencibilidade, com três vitórias e quatro empates.

Partidas em que Adam Bareiro participou de gols nesta Série A:

  • Santos 1x1 Fortaleza (Gol)
  • Ceará 1x1 Fortaleza (Gol)
  • Fortaleza 2x2 Grêmio (Gol)
  • Bahia 2x3 Fortaleza (Gol)
  • Red Bull Bragantino 0x1 Fortaleza (Gol)
  • Fortaleza 1x0 Atlético-MG (Assistência)

