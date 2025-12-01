Fortaleza divulga parcial com 33 mil torcedores confirmados para jogo contra Corinthians

Tricolores ainda podem adquirir seus ingressos presencialmente nas lojas oficiais do clube e virtualmente, via site Leão Tickets, a partir de R$ 10

O Fortaleza divulgou, na noite desta segunda-feira, 1º, a primeira parcial de torcedores confirmados para o jogo contra o Corinthians. De acordo com o clube, 33.214 tricolores já garantiram presença para a partida de quarta-feira, 3, na Arena Castelão.

Restando dois dias para o confronto, os torcedores ainda podem adquirir seus ingressos presencialmente nas lojas oficiais do clube e virtualmente, via site Leão Tickets, a partir de R$ 10.