Fortaleza divulga parcial com 33 mil torcedores confirmados para jogo contra Corinthians

Tricolores ainda podem adquirir seus ingressos presencialmente nas lojas oficiais do clube e virtualmente, via site Leão Tickets, a partir de R$ 10
O Fortaleza divulgou, na noite desta segunda-feira, 1º, a primeira parcial de torcedores confirmados para o jogo contra o Corinthians. De acordo com o clube, 33.214 tricolores já garantiram presença para a partida de quarta-feira, 3, na Arena Castelão.

Restando dois dias para o confronto, os torcedores ainda podem adquirir seus ingressos presencialmente nas lojas oficiais do clube e virtualmente, via site Leão Tickets, a partir de R$ 10.

Para o embate diante do Timão, o Tricolor de Aço manteve promoção nos valores dos bilhetes. Ao todo, sete setores do Castelão foram destinados aos leoninos: superior e inferior sul, superior central, bossa nova, inferior norte, especial e premium. O setor superior norte será preenchido pelos visitantes.

Com expectativa de casa cheia, o Fortaleza, que é 18º lugar com 40 pontos, almeja conquistar mais uma vitória na Série A para tentar deixar a zona de rebaixamento. A distância para o Santos, primeiro time fora do Z-4, é de apenas um ponto.

Valores para Fortaleza x Corinthians:

Superior Sul: R$ 150 (inteira) | R$ 75 (meia-entrada) | Sócio acompanhante: R$ 20 | R$ 10
Inferior Sul: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia-entrada)
Superior Central: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia-entrada)
Bossa Nova: R$ 120 (inteira) | R$ 60 (meia-entrada)
Inferior Norte: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia-entrada)
Especial: R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia-entrada)
Premium: R$ 300 (inteira) | R$ 150 (meia-entrada)
Superior Norte (visitante): R$ 150 (inteira) | R$ 75 (meia-entrada)

