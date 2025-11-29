Fortaleza x Atlético-MG pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Partida entre Atlético-MG e Fortaleza pela Série A 2025 / Crédito: Pedro Souza / Atlético

Após uma sequência de três partidas como visitante, o Fortaleza volta a jogar na capital cearense e terá um Castelão lotado a favor, neste domingo, 30, a partir das 18h30min, para tentar bater o Atlético-MG, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, e seguir na perseguição implacável para deixar a zona de rebaixamento. Embalado pelas vitórias longe da Capital — a primeira sequência de dois triunfos na Série A de 2025 —, o time do Pici já tem mais de 40 mil torcedores com presença garantida no Gigante da Boa Vista e quer usar o fator casa para bater o Galo.

As baixas seguem as mesmas, todas por lesão: João Ricardo (realizou cirurgia no ombro direito), Bruno Pacheco (fratura na mão esquerda), Rodrigo (estiramento ligamentar no joelho esquerdo), Lucca Prior (pubalgia) e Marinho (entorse no tornozelo esquerdo). Fortaleza x Atlético-MG pela Série A 2025: como chega o Galo Rival da vez, o Atlético-MG quer assegura presença na Copa Sul-Americana de 2026 e tenta superar o momento ruim: são quatro jogos sem vencer, incluindo a decisão da Sula, em que foi derrotado nos pênaltis pelo Lanús, da Argentina. Jorge Sampaoli não poderá contar com o atacante Rony, suspenso devido à expulsão contra o Flamengo. Em contrapartida, Igor Gomes retorna depois de punição disciplinar e pode aparecer no time titular. Na zaga, a dúvida é entre Vitor Hugo, que sofreu entorse no tornozelo, e Ruan.

Fortaleza x Atlético-MG pela Série A 2025: os destaques do jogo Do lado do Fortaleza, o faro de gol apurado de Bareiro é um trunfo importante para tentar superar o Galo. O paraguaio deslanchou com cinco tentos em cinco duelos consecutivos — sempre abrindo o placa — e pode ser decisivo. Já o Atlético-MG conta com a segurança do goleiro Everson, que pode ser peça-chave para o time de Sampaoli pontuar no Castelão. Fortaleza x Atlético-MG pela Série A 2025: retrospecto O encontro mais recente entre Fortaleza e Atlético-MG faz pouco mais de duas semanas, já que as equipes se enfrentaram no dia 12 deste mês, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão, e empataram por 3 a 3. O Galo abriu vantagem de dois gols em dois momentos (2 a 0 e 3 a 1), mas o Leão buscou a igualdade, com três bolas nas redes de Deyverson. Partida entre Atlético-MG e Fortaleza pela Série A 2025 Crédito: Pedro Souza / Atlético

Fortaleza x Atlético-MG pela Série A 2025: análise de Mateus Moura "O Fortaleza quebrou qualquer prognóstico e se saiu muito bem na difícil sequência fora de casa, marcada por três jogos seguidos como visitante. Agora, o desafio será diante do seu torcedor, que lotará a Arena Castelão. Apesar de toda atmosfera positiva, o Leão tem que manter a essência dos últimos jogos, de um time aguerrido e extremamente eficiente. Para manter-se embalado na competição e vivo na acirrada disputa contra o rebaixamento, o Tricolor terá que vencer. O Galo, por sua vez, vem de um frustrante vice na Sul-Americana, mas ainda nutre esperança de terminar o ano com uma vaga na Libertadores", opinou o jornalista do Esportes O POVO. Fortaleza x Atlético-MG pela Série A 2025: provável escalação Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Pierre, Lucas Sasha e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes. Téc: Palermo Atlético-MG

3-5-2: Everson; Saravia, Vitor Hugo (Ruan) e Alonso; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Alexsander (Igor Gomes), Bernard e Arana; Hulk e Dudu. Téc: Jorge Sampaoli