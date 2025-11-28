Santos bate Sport, e Fortaleza fica a quatro pontos de sair do Z4 do Brasileirão

Santos bate Sport, e Fortaleza fica a quatro pontos de sair do Z4 do BrasileirãoLeão do Pici ocupa a 18ª posição com 37 pontos somados após 35 partidas disputadas. A equipe volta a campo neste domingo, 30, quando enfrenta o Atlético-MG no Castelão
A distância do Fortaleza para fora da zona de rebaixamento voltou a aumentar nesta sexta-feira, 28. A vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Sport, na Vila Belmiro — com gols de Neymar, Lucas Kal (contra) e João Schmidt — tirou o Peixe da zona de rebaixamento e empurrou o Internacional para a 16ª posição, agora com 41 pontos. Com isso, o Leão passa a ter quatro pontos de diferença para sair do Z-4.
Antes da combinação de resultados, incluindo o triunfo do Vasco por 5 a 1 sobre o Internacional e a vitória santista, o Fortaleza tinha o Vitória com 39 pontos como primeiro time fora da zona, e a distância era de apenas dois pontos.
Outro efeito direto da rodada no bloco inferior da tabela foi o rebaixamento matemático do Juventude, que permaneceu com 34 pontos após a 36ª rodada e já não alcança mais qualquer posição fora da zona da degola. Assim, a situação da equipe de Martín Palermo segue sensível na Série A.
Em 35 partidas, o Fortaleza soma 37 pontos, com nove vitórias, dez empates e 16 derrotas, além de 38 gols marcados e 53 sofridos. O Tricolor do Pici volta a campo neste domingo, 30, para enfrentar o Atlético-MG na Arena Castelão, às 18h30min, em duelo crucial pela 35ª rodada.
Confira próximos jogos do Fortaleza:
- 30/11 - 18:30 - Fortaleza x Atlético-MG
- 3/12 - 19:00 - Fortaleza x Corinthians
- 7/12 - 16:00 - Botafogo x Fortaleza