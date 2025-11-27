Lucas Crispim convoca torcida para jogo contra o Atlético: "No mínimo 40 mil"Mesmo com chances matemáticas de sair da zona da degola no próximo jogo, o Fortaleza ainda precisa de uma combinação de resultados para alcançar o objetivo
Após a vitória do Fortaleza sobre o Bragantino, pelo placar de 1 a 0, o Leão cresceu na briga contra o rebaixamento e pode sair do Z4 já no domingo, 30. Para isso, precisa vencer o Atlético-MG em jogo atrasado da 35ª rodada e torcer por tropeços dos adversários diretos.
Buscando criar uma atmosfera de "caldeirão" na Arena Castelão, o meio-campista Lucas Crispim convocou a torcida para o duelo contra o Galo. Após o jogo, o camisa 91 concedeu uma fala às redes sociais do clube e pediu um público mínimo de 40 mil pessoas para o jogo que pode definir os rumos da atual temporada.
"(O triunfo) nos mantém vivo, precisávamos da vitória e a gente tem certeza que no domingo é no mínimo 40 mil (pessoas)", disse o meio-campista logo após o encerramento da partida..
Mesmo com chances matemáticas de sair da zona da degola no próximo jogo, o Fortaleza ainda precisa de uma combinação de resultados para alcançar o objetivo. Para tal, o Santos precisa perder ou empatar com o Sport, na Vila Belmiro, e o Vitória não pode vencer Mirassol no Barradão.
A equipe santista possui, atualmente, 38 pontos, um a mais que o Tricolor, enquanto o Rubro-Negro, primeiro time fora da zona, soma 39 pontos. Como as três agremiações possuem nove vitórias, primeiro critério de desempate, o Fortaleza poderia até empatar em pontos com os baianos, mas superaria no número de triunfos.
O Leão do Barradão entra em campo neste sábado, 29, às 16 horas, enquanto o Santos entra em campo, nesta sexta-feira, 28, às 21h30min.
Marcelo Paz promete cortesias a torcedores que foram à Bragança Paulista
O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, comemorou muito a vitória do Fortaleza na quarta-feira passada, diante do RB Bragantino, fora de casa, pela Série A do Brasileirão. Em meio à celebração, o dirigente foi até o setor onde estavam os torcedores do Leão e fez uma promessa: cada um deles receberá duas cortesias para o jogo contra o Atlético-MG, na Arena Castelão.
O local destinado para a torcida visitante no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), ficou completamente tomado por tricolores. Alguns foram para São Paulo de ônibus, em viagem que durou três dias – somente na ida.
Fortaleza divulga check-in e ingressos para duelo contra o Atlético-MG
O Fortaleza liberou, nesta quinta-feira, 27, o check-in dos sócios-torcedores para a partida contra o Atlético-MG, que acontece no próximo domingo, 30, às 18h30min, na Arena Castelão, em duelo válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
O Tricolor do Pici também lançou ingressos com valores promocionais para o duelo, com preços a partir de R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira), destinados aos setores Inferior Sul e Inferior Norte.
Tabela completa de preços:
- Inferior Sul: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Inferior Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Superior Sul: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)
- Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Superior Central: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)
- Especial: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)
- Bossa Nova: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)
- Premium: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)
- Visitante (Superior Norte): R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)
*Sócios dos planos Recarga têm direito a 70% de desconto no ingresso.
