Lucas Crispim convoca torcida para jogo contra o Atlético: "No mínimo 40 mil"

Lucas Crispim retornou ao Fortaleza no meio da temporada / Crédito: FERNANDA BARROS

O Leão do Barradão entra em campo neste sábado, 29, às 16 horas, enquanto o Santos entra em campo, nesta sexta-feira, 28, às 21h30min. Marcelo Paz promete cortesias a torcedores que foram à Bragança Paulista O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, comemorou muito a vitória do Fortaleza na quarta-feira passada, diante do RB Bragantino, fora de casa, pela Série A do Brasileirão. Em meio à celebração, o dirigente foi até o setor onde estavam os torcedores do Leão e fez uma promessa: cada um deles receberá duas cortesias para o jogo contra o Atlético-MG, na Arena Castelão. O local destinado para a torcida visitante no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), ficou completamente tomado por tricolores. Alguns foram para São Paulo de ônibus, em viagem que durou três dias – somente na ida.



Fortaleza divulga check-in e ingressos para duelo contra o Atlético-MG O Fortaleza liberou, nesta quinta-feira, 27, o check-in dos sócios-torcedores para a partida contra o Atlético-MG, que acontece no próximo domingo, 30, às 18h30min, na Arena Castelão, em duelo válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor do Pici também lançou ingressos com valores promocionais para o duelo, com preços a partir de R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira), destinados aos setores Inferior Sul e Inferior Norte. Tabela completa de preços: - Inferior Sul: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

- Inferior Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

- Superior Sul: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)

- Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

- Superior Central: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

- Especial: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

- Bossa Nova: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)

- Premium: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

- Visitante (Superior Norte): R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)