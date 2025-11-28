Ávila comemora volta por cima no Fortaleza e valoriza "relação muito boa" com Palermo

Lima e Gastón Ávila disputam lance no jogo Fluminense x Fortaleza, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Contratado no início da temporada cercado de grande expectativa, Gastón Ávila passou por momentos difíceis até se firmar no Fortaleza. Emprestado pelo Ajax, da Holanda, o zagueiro argentino relembrou o "começo duro" no Pici, destacou a volta por cima, explicou o papel de Martín Palermo nesta retomada e por que se emocionou após alguns jogos do Leão.

"Conheço Martín desde o futebol argentino, Martín é histórico. A relação com ele é muito boa. Desde que chegou, ele me transmitiu uma confiança que eu necessitava. Para um jogador, a confiança é tudo. Estar bem da cabeça, apesar dos erros e dos acertos. Isso é com o conjunto, ele transmite isso para todos os jogadores", relatou. Vibrante, Gastón Ávila também deixou a emoção extravasar depois de algumas partidas do Fortaleza, sobretudo no Castelão, como ocorreu diante do Grêmio, por exemplo. O camisa 32 explicou por que deixou o sentimento transbordar em alguns momentos.