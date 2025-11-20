Fortaleza surpreende, vence o Bahia fora de casa e segue vivo no Brasileirão

Com o resultado, o Bahia caiu para a sétima posição, com 53 pontos, oito a mais que o Bragantino, oitavo colocado. Apesar disso, mantém boa distância e segue forte por vaga na Libertadores. Do outro lado, o Fortaleza segue vivo por permanência na Série A do Brasileirão. Agora, está com 34 pontos, na 17ª colocação. São três a menos que o Santos, primeiro fora da zona de rebaixamento.

Na luta por vaga na Libertadores, o Bahia até lutou, mas perdeu para o ainda vivo Fortaleza por 3 a 2, nesta quinta-feira (20), na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bareiro, Herrera e Deyverson marcaram para o Leão do Pici. Do outro lado, o Tricolor Baiano marcou com Willian José, de pênalti, e Tiago nos minutos finais A equipe comandada por Rogério Ceni teve dificuldades na criação, especialmente no primeiro tempo, enquanto o time de Palermo soube aproveitar os vacilos para sair com um triunfo importante e segurou a pressão dos adversários.

Agora, os times voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro. O Bahia entra em campo no domingo (23) contra o Vasco, às 16h, também na Arena Fonte Nova. O Fortaleza, por sua vez, só volta aos gramados no dia 26 de novembro, quarta-feira, contra o Bragantino, às 19h, em Bragança Paulista. A partida contra o Atlético foi adiada por conta da final da Sul-Americana.

Fortaleza eficiente com gringos

O primeiro foi bem intenso entre as duas equipes. Inicialmente, o Bahia pressionou, principalmente com Erick Pulga, que testou o goleiro Brenno em grandes defesas. Além disso, os jogadores de ataque pecaram em tomadas de decisão, o que gerou uma consequência. Mais objetivo, o Fortaleza foi mais eficiente para sair para intervalo em vantagem. O time teve um gol anulado e ainda carimbou o travessão com Bareiro em uma chance inacreditável. Porém, Bareiro, aos 29 minutos, marcou de cabeça e, aos 35, Herrera, também pelo alto, ampliou para 2 a 0 ao fim da primeira etapa.

Leão do Pici segura a pressão do Bahia

Na volta para a segunda etapa, as equipes mantiveram a mesma postura: o Bahia com posse de bola, enquanto o Fortaleza esperando para puxar contra-ataques. O Tricolor Baiano seguiu com dificuldades para criar situações de gols. Do outro lado, o Leão do Pici chegou a assustar com Bareiro em dois contra-ataques. No entanto, os donos da casa conseguiram diminuir em cobrança de pênalti de Willian José. Depois disso, os donos da casa imprimiram uma pressão maior para buscar pelo menos o empate. Everton Ribeiro mudou completamente o jogo, com armação das jogadas.

No entanto, a eficiência do Leão estava bem afiada. Em grande jogada, Herrera ganhou de dois jogadores na linha de fundo, cruzou para Breno Lopes, que não conseguiu domínio dentro da área, e a bola sobrou para Deyverson ampliar a diferença. Além disso, contou com a sorte. Gazal cabeceou contra o patrimônio, mas Brenno salvou. A pressão dos baianos, entretanto, seguiu forte. Com inteligência de Everton Ribeiro em escanteio, Tiago diminuiu nos minutos finais para dar esperança. Mas o Fortaleza manteve o placar.