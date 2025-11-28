Galo terá 5 desfalques e apenas um retorno para duelo contra o Fortaleza

Galo terá 5 desfalques e apenas um retorno para duelo contra o FortalezaEquipe comandada por Jorge Sampaoli é a atual 12ª colocada, e mira os três pontos para se aproximar do G-8
Atlético-MG e Fortaleza se encontrarão novamente pouco mais de duas semanas após o empate eletrizante por 3 a 3 no último encontro, realizado em jogo atrasado da 16ª rodada, na Arena MRV. Para o confronto de domingo, 30, às 18h30min, na Arena Castelão, em partida válida pela 36ª rodada, o Galo terá cinco desfalques e apenas um retorno.
O meia-atacante Igor Gomes retorna à equipe após ter cumprido suspensão no empate em 1 a 1 contra o Flamengo na rodada anterior. Em contrapartida, Rony, que entrou no segundo tempo, foi expulso nos minutos finais do clássico regional entre Galo e Urubu, e é ausência confirmada para o embate.
Além de Rony, o técnico Jorge Sampaoli terá desfalques importantes na equipe. O zagueiro Lyanco (ruptura do tendão de Aquiles esquerdo) e os atacantes Tomás Cuello (fratura na perna esquerda), Júnior Santos (ruptura do tendão do adutor esquerdo) e Caio Maia (cirurgia no joelho direito) estão no departamento médico e não atuam mais nesta temporada.
A dúvida fica por conta do zagueiro Vitor Hugo, que deixou o campo lesionado no jogo contra o Flamengo e sua participação no duelo diante do Leão ainda é incerta. Já Ruan Tressoldi, que recebeu a oportunidade de substituir o ex-Ceará e Palmeiras na ocasião, pode compor o sistema defensivo com o paraguaio Junior Alonso.
Os pendurados para a disputa com o Palmeiras, em encontro atrasado da 34ª rodada, na próxima quarta-feira, 3, às 21h30min, em Belo Horizonte, são: Everson, Natanael, Saravia, Caio, Reinier e o treinador Sampaoli.
Provável escalação do Galo contra o Fortaleza
Com isso, a escalação do Atlético deve ser: Everson; Natanael (Ivan Román), Saravia, Ruan Tressoldi (Vitor Hugo) e Junior Alonso; Guilherme Arana, Alan Franco e Alexsander (Igor Gomes); Bernard, Dudu e Hulk.