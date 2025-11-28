Galo terá 5 desfalques e apenas um retorno para duelo contra o Fortaleza

Fortaleza buscou empate nos acréscimos contra o Atlético-MG / Crédito: Pedro Souza / Atlético

Atlético-MG e Fortaleza se encontrarão novamente pouco mais de duas semanas após o empate eletrizante por 3 a 3 no último encontro, realizado em jogo atrasado da 16ª rodada, na Arena MRV. Para o confronto de domingo, 30, às 18h30min, na Arena Castelão, em partida válida pela 36ª rodada, o Galo terá cinco desfalques e apenas um retorno. Acesse o canal de notícias Esportes O POVO no WhatsApp O meia-atacante Igor Gomes retorna à equipe após ter cumprido suspensão no empate em 1 a 1 contra o Flamengo na rodada anterior. Em contrapartida, Rony, que entrou no segundo tempo, foi expulso nos minutos finais do clássico regional entre Galo e Urubu, e é ausência confirmada para o embate.