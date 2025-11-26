Com gol de Bareiro, Fortaleza vence Bragantino fora e fica a 2 pontos de deixar o Z-4

Bareiro, atacante do Fortaleza, comemora gol marcado diante do Bragantino / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Aguerrido, o Fortaleza segue vivo na luta contra o rebaixamento. Nesta quarta-feira, 26, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), o Leão venceu o Red Bull Bragantino em partida da 36ª rodada da Série A 2025.

Com o resultado positivo, o Tricolor do Pici, que é 18º colocado, chega aos 37 pontos somados e fica a dois do Vitória, primeiro clube fora do Z-4. O próximo compromisso do time cearense será no domingo, 30, diante do Atlético-MG, na Arena Castelão.

Red Bull Bragantino 0x1 Fortaleza: o jogo Pressionado para conquistar um resultado positivo nesta reta final de Brasileirão, o time comandado por Martín Palermo pouco produziu durante todo o primeiro tempo. Com isso, o Massa Bruta dominou as ações, controlou a posse de bola e criou as chances mais perigosas. Aos 21 minutos, Gustavinho finalizou de primeira e obrigou Brenno a fazer grande defesa com a ponta dos dedos. O Leão tentava avançar pelo lado direito com Herrera, mas o ponta acumulou erros e não conseguiu dar profundidade ao ataque tricolor. Já na reta final da etapa, o Bragantino voltou a assustar: Lucas Barbosa apareceu livre na área, mas cabeceou por cima e desperdiçou outra grande oportunidade para os paulistas. Sem criatividade e pouco agressivo, o Fortaleza não levou perigo e passou boa parte do tempo apenas tentando se defender da pressão adversária. Na volta para o segundo tempo, a equipe da casa adotou postura mais ofensiva. Aos 8, Sasha desperdiçou oportunidade clara, mas, para a sorte do atacante, o lance foi anulado. Três minutos depois, Pitta fez lançamento para área e Lucas Barbosa tentou aplicar uma bicicleta. Na sobra, Capixaba finalizou para fora. Na sequência, Jhon Jhon recebeu passe dentro da área e, assim como Capixaba, chutou de primeira para fora.

