Palermo chega a 7 jogos invictos pelo Fortaleza e consolida reação na Série A

Dois meses e meio após sua estreia oficial contra o Vitória, na Arena Castelão, Martín Palermo alcançou seu melhor momento no comando técnico do Fortaleza . Invicto há sete jogos, o Leão do Pici soma três vitórias e quatro empates neste período, consolidando a reação da equipe na luta pela permanência na Série A.

Desde o triunfo sobre o Flamengo, em casa, por 1 a 0, em outubro, o Tricolor conquistou 13 dos 21 pontos disputados. Além da vitória sobre o time carioca, o Palermo derrotou Bahia e RB Bragantino — ambos jogando fora de casa — e empatou com Ceará, Grêmio, Atlético-MG e Santos.

Comparado a Renato Paiva e Vojvoda, o ex-atacante já venceu seis jogos, o dobro do que os outros técnicos que o Fortaleza teve durante o Brasileirão — e mais do que os dois somados. O aproveitamento total de El Titán à frente do Tricolor é de 52,38%.

Com isso, a distância para sair da zona de rebaixamento, que era de oito pontos na 29ª rodada, após a derrota por 2 a 0 para o Vasco na capital cearense, agora é de apenas dois pontos. O Fortaleza, inclusive, pode sair da Z-4 já no próximo domingo, 30: uma vitória sobre o Atlético-MG, combinada com os tropeços de Santos e Vitória, tiraria o Leão da Z-4 a partir da 11ª rodada.