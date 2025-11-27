Palermo ressalta eficiência do Fortaleza, explica entrada de Crispim e valoriza vitória

Palermo ressalta eficiência do Fortaleza, explica entrada de Crispim e valoriza vitóriaTreinador do Leão salienta o faro de artilheiro de Adam Bareiro, que contou com um pouco de sorte para marcar o gol da vitória
A vitória fundamental fora de casa do Fortaleza por 1 a 0 animou ainda mais a equipe na luta contra o rebaixamento. Diante do RB Bragantino, o treinador Martín Palermo evidenciou a eficiência defensiva e ofensiva que o Leão apresentou, além da felicidade em conquistar mais um triunfo, apesar de reconhecer que o time não teve uma grande exibição.
"Não foi uma partida vistosa, mas é uma alegria enorme ter conquistado os três pontos… Sabíamos que teríamos que aproveitar a oportunidade, contar com um pouco de sorte que os goleadores têm que ter, estar onde tem que estar, como fez o Adam (Bareiro)", afirmou o treinador argentino.
O técnico tricolor abordou ainda a dificuldade em encontrar espaços na defesa do Bragantino e a aposta em Lucas Crispim no segundo tempo do jogo.
"Os espaços, não encontrávamos, buscamos modificar com a entrada de Crispim, pudemos ter um pouco mais de ajuda no meio-campo, e ter uma opção a mais no ataque, de jogo associado", explicou.
Após a entrada de Crispim, o Fortaleza reagiu na partida e chegou ao gol de Bareiro, que garantiu a vitória em Bragança Paulista.
Desde que chegou, o comandante argentino disputou 14 partidas. Em quatro, não teve o sistema defensivo vazado - nos triunfos em casa contra o Vitória por 2 a 0, Sport por 1 a 0 e Flamengo por 1 a 0. Por último, este resultado positivo diante do Massa Bruta.
"O trabalho de toda a equipe, desde o sistema defensivo, que terminou o duelo sem levar gols, é valorizar a todos, a tudo que se trabalhou", comentou Palermo.
Distância de apenas dois pontos para sair do Z-4
Em plena ascensão, o Tricolor do Pici ampliou para sete a sequência invicta ao superar o adversário paulista. Assim, se manteve em 18º lugar, todavia, chegou aos 37 pontos e reduziu a distância para sair da zona de rebaixamento. Com 39 pontos, o Vitória está em 16º lugar. Dependendo de uma combinação de resultados, o Fortaleza precisa ganhar do Atlético Mineiro e do tropeço de concorrentes diretos para terminar a rodada fora do Z-4.
Na Arena Castelão, o Tricolor enfrentará o Atlético-MG, no complemento da 35º rodada, domingo, 30, às 18h30min.