Palermo ressalta eficiência do Fortaleza, explica entrada de Crispim e valoriza vitória

Treinador Martín Palermo acompanha Fortaleza x Grêmio / Crédito: Mateus LotifFortaleza EC

A vitória fundamental fora de casa do Fortaleza por 1 a 0 animou ainda mais a equipe na luta contra o rebaixamento. Diante do RB Bragantino, o treinador Martín Palermo evidenciou a eficiência defensiva e ofensiva que o Leão apresentou, além da felicidade em conquistar mais um triunfo, apesar de reconhecer que o time não teve uma grande exibição. "Não foi uma partida vistosa, mas é uma alegria enorme ter conquistado os três pontos… Sabíamos que teríamos que aproveitar a oportunidade, contar com um pouco de sorte que os goleadores têm que ter, estar onde tem que estar, como fez o Adam (Bareiro)", afirmou o treinador argentino.

O técnico tricolor abordou ainda a dificuldade em encontrar espaços na defesa do Bragantino e a aposta em Lucas Crispim no segundo tempo do jogo. "Os espaços, não encontrávamos, buscamos modificar com a entrada de Crispim, pudemos ter um pouco mais de ajuda no meio-campo, e ter uma opção a mais no ataque, de jogo associado", explicou. Após a entrada de Crispim, o Fortaleza reagiu na partida e chegou ao gol de Bareiro, que garantiu a vitória em Bragança Paulista. Jogadores do Fortaleza comemoram gol da vitória contra o Red Bull Bragantino Crédito: Mateus Lotif Fortaleza EC

Desde que chegou, o comandante argentino disputou 14 partidas. Em quatro, não teve o sistema defensivo vazado - nos triunfos em casa contra o Vitória por 2 a 0, Sport por 1 a 0 e Flamengo por 1 a 0. Por último, este resultado positivo diante do Massa Bruta. "O trabalho de toda a equipe, desde o sistema defensivo, que terminou o duelo sem levar gols, é valorizar a todos, a tudo que se trabalhou", comentou Palermo. Distância de apenas dois pontos para sair do Z-4 Em plena ascensão, o Tricolor do Pici ampliou para sete a sequência invicta ao superar o adversário paulista. Assim, se manteve em 18º lugar, todavia, chegou aos 37 pontos e reduziu a distância para sair da zona de rebaixamento. Com 39 pontos, o Vitória está em 16º lugar. Dependendo de uma combinação de resultados, o Fortaleza precisa ganhar do Atlético Mineiro e do tropeço de concorrentes diretos para terminar a rodada fora do Z-4.