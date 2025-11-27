Saiba os cenários possíveis para o Fortaleza sair do Z-4 na próxima rodada

Saiba os cenários possíveis para o Fortaleza sair do Z-4 na próxima rodadaNa zona de rebaixamento desde a 11ª rodada, após o revés diante do Flamengo por 5 a 0, Leão precisa ganhar sua partida e secar adversários
Dois pontos atrás do primeiro time fora da zona, o Vitória, o Fortaleza viu suas chances de escapar do rebaixamento aumentarem após o triunfo conquistado na noite dessa quarta-feira, 29, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, por 1 a 0. Caso vença o Atlético-MG no domingo, 30, e Vitória e Santos tropecem na rodada, o Leão deixará o Z-4 após 25 rodadas.
Com 37 pontos e atualmente na 18ª posição, a equipe comandada por Martín Palermo está a apenas dois do time baiano, 16º colocado com 39. Para configurar sua saída ainda nesta próxima rodada, resta secar também o Peixe, com 38, em 17º, que possui um ponto a mais que o Tricolor de Aço.
O Alvinegro Praiano joga na sexta-feira, 28, às 21h30min, contra o Sport, na Vila Belmiro. Já o escrete comandado por Jair Ventura enfrenta, no dia seguinte, sábado, 29, o Mirassol, no Barradão, às 16 horas.
Cenários para o Fortaleza sair da zona de rebaixamento
Com três pontos somados em possível êxito diante do Galo, o Fortaleza chegaria a 40, necessitando que, no máximo, Vitória e Santos empatem seus jogos.
Com isso, o Leão Baiano chegaria também aos 40 pontos - nos critérios de desempate, o número de vitórias do Tricolor seria maior, 10 a 9 - e os paulistas, aos 39.
