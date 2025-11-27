Fortaleza quebra 100% de aproveitamento do RB Bragantino de Mancini em casa

Fortaleza quebra 100% de aproveitamento do RB Bragantino de Mancini em casaDesde que chegou, o treinador venceu os três adversários que enfrentou em solo paulista, mas conheceu a primeira derrota diante do Tricolor, nessa quarta-feira, 26
Além de conquistar uma vitória essencial, diminuir a distância para sair da zona de rebaixamento e ampliar a sequência invicta na Série A, o Fortaleza impôs a primeira derrota de Vagner Mancini à frente do RB Bragantino como mandante.
Com seis jogos no comando técnico do Massa Bruta, o treinador tinha triunfado em todos os três que disputou em Bragança Paulista (SP). Com o revés por 1 a 0 para o Leão, nessa quarta-feira, 26, pela 36ª rodada do Brasileirão, o treinador viu cair o aproveitamento de 100% em casa.
O recorte em território paulista era positivo, ampliando também para a condição de visitante, já que venceu o São Paulo por 1 a 0, na Vila Belmiro, com mando de campo do Tricolor.
RB Bragantino: jogos como mandante com Mancini
- 32ª rodada: RB Bragantino 2x1 Corinthians
- 37ª rodada: RB Bragantino 2x0 Atlético-MG
- 36ª rodada: RB Bragantino 0x1 Fortaleza
Se o retrospecto em São Paulo ainda é positivo, fora de lá o histórico não tem sido bom, apesar do curto recorte. Nas 31ª e 35ª rodadas, respectivamente, o Bragantino foi superado pelo Bahia, por 2 a 1, e pelo Flamengo, por 3 a 0.
RB Bragantino pode ajudar Ceará e Fortaleza no Brasileirão
Mesmo que já tenha encarado e perdido para Ceará e Fortaleza — ambos por 1 a 0 — no segundo turno da Série A, o Bragantino ainda pode auxiliar os representantes cearenses na luta contra a zona de rebaixamento. Ao enfrentar, como mandante, o Vitória e, como visitante, o Internacional, a equipe do interior paulista ajudará Vovô e Leão, se ganhar os compromissos.
Próximos jogos do RB Bragantino
- 34ª rodada: RB Bragantino x Vitória - 3/12 (quarta-feira), às 19 horas, Estádio Cícero de Souza Marques
- 38ª rodada: Internacional x RB Bragantino - 7/12 (domingo), às 16 horas, Estádio Beira-Rio