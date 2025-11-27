Fortaleza abre check-in e lança promoção de ingresso para duelo contra Atlético-MG

O Leão busca manter sua sequência invicta contra na competição / Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

O Fortaleza liberou, nesta quinta-feira, 27, o check-in dos sócios-torcedores para a partida contra o Atlético-MG, que acontece no próximo domingo, 30, às 18h30min, na Arena Castelão, em duelo válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor do Pici também lançou ingressos com valores promocionais para o duelo, com preços a partir de R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira), destinados aos setores Inferior Sul e Inferior Norte.