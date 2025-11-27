Fortaleza abre check-in e lança promoção de ingresso para duelo contra Atlético-MG

Fortaleza abre check-in e lança promoção de ingresso para duelo contra Atlético-MGO duelo contra o Galo, válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, acontecerá no próximo domingo, 30, às 18h30min, na Arena Castelão
O Fortaleza liberou, nesta quinta-feira, 27, o check-in dos sócios-torcedores para a partida contra o Atlético-MG, que acontece no próximo domingo, 30, às 18h30min, na Arena Castelão, em duelo válido pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
O Tricolor do Pici também lançou ingressos com valores promocionais para o duelo, com preços a partir de R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira), destinados aos setores Inferior Sul e Inferior Norte.
No setor Superior Sul, também existem ingressos sendo comercializados nos mesmos valores, todavia, somente para acompanhantes de sócio torcedor do clube.
As vendas acontecem pelo site Leão Tickets e nas lojas físicas do clube: Leão 1918 do Pici, Laion World, Grand Shopping Messejana, Shopping Iguatemi ou RioMar Kennedy.
Os sócios-torcedores já podem garantir presença acessando o site Sócio Torcedor do clube, conforme os horários de liberação para cada plano: a partir das 10 horas para Conselheiro e Proprietário; 11 horas para Leão do Pici (Acesso Garantido e Recarga); 12 horas para Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga); 13 horas para Leão Fiel, É o Laion e Leão Interior; e 14 horas para Pra Todo Tricolor.
Os preços variam conforme o setor:
- Inferior Sul: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Inferior Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Superior Sul: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)
- Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Superior Central: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)
- Especial: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)
- Bossa Nova: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)
- Premium: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)
- Visitante (Superior Norte): R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)
*Sócios dos planos Recarga têm direito a 70% de desconto no ingresso.
Importante lembrar que tanto o check-in quanto a compra de ingressos exigem o cadastramento facial, disponível também no site do clube. Para a entrada de crianças menores de 12 anos, é necessário imitir o Cartão Clube da Garotada, ao custo de R$ 25.