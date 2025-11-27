Goleiro Brenno faz boas defesas e é decisivo em vitória do Fortaleza contra o Bragantino

O triunfo fora de casa veio com gol de Adam Bareiro, que vive excelente fase no Leão. Mas, além dele, outras peças tiveram participação decisiva no resultado. Mancuso e Sasha foram fundamentais no setor ofensivo, enquanto Brenno se destacou com uma atuação segura e impressionante ao evitar o empate do time da casa em momentos-chave.

A vitória do Fortaleza sobre o Bragantino , na noite dessa quarta-feira, 26, deu ao Tricolor um respiro importante na disputa contra o rebaixamento. Mesmo ainda em 18º lugar, o time chegou aos 37 pontos — apenas dois a menos que o Vitória, primeiro clube fora do Z-4 — e segue vivo na reta final da Série A.

Ao todo, o camisa 12 realizou três defesas na partida, desempenho que lhe garantiu nota 7.4 no Sofascore. A primeira delas, aos 22 minutos, aconteceu após boa jogada de Pitta, que encontrou Gustavinho na área. O meia finalizou com força, mas parou na elástica defesa de Brenno, que se esticou para desviar a bola com a ponta dos dedos.

Minutos depois, novas investidas do Bragantino também foram neutralizadas pelo goleiro. Ainda assim, a defesa mais importante veio já na reta final do segundo tempo, quando Gustavo apareceu livre e bateu forte, à queima-roupa. Brenno reagiu com rapidez e salvou o que seria o gol de empate, garantindo os três pontos do clube do Pici.

De volta à Capital, o Fortaleza inicia a preparação para enfrentar o Atlético-MG neste domingo, 30, às 18h30min, no Castelão, em duelo válido pela 35ª rodada da Série A.

