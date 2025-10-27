Flamengo critica "episódio lamentável" com torcedores e preço dos ingressos no Castelão

Torcida do Flamengo na Arena Castelão / Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Na noite do mesmo dia, o Fortaleza emitiu um comunicado em suas redes sociais afirmando que seguiria as recomendações do MPCE, O acesso de torcedores visitantes aos setores leoninos era proibido. "Em cumprimento à recomendação do Ministério Público, torcedores do time adversário identificados em áreas reservadas à torcida mandante serão retirados do estádio", afirmou o Leão no comunicado. Confira a nota completa do Flamengo: "O Clube de Regatas do Flamengo acredita em um futebol que emociona, une e inspira e que possa ser vivido com paixão e respeito, dentro e fora do campo. Por isso, reafirma seu compromisso com o fair play esportivo, com a civilidade nas arquibancadas e com o direito de todos os torcedores — do time da casa ou visitante — viverem o estádio como um espaço de entretenimento e convivência.

No Maracanã, o Flamengo recebe com respeito torcedores de todos os clubes. As zonas mistas, onde rubro-negros e visitantes assistem juntos às partidas, são prova de que é possível conviver em paz, com camisas diferentes e o mesmo amor pelo futebol. O Flamengo faz isso por convicção, e não por obrigação. Porque acredita que o futebol deve ser celebrado. Infelizmente, o que se viu no Castelão, na partida entre Fortaleza e Flamengo, vai na contramão desse espírito. A política de preços praticada para o setor visitante foi incompatível com o princípio da isonomia: enquanto os ingressos para o torcedor do Fortaleza custaram R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) no Maracanã, o torcedor rubro-negro pagou, em média, R$ 231,95 no Castelão — valor que fez com que a torcida visitante, mesmo representando apenas 24% do público, fosse responsável por mais de 70% da arrecadação total de R$ 2,7 milhões.