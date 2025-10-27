Flamengo critica "episódio lamentável" com torcedores e preço dos ingressos no Castelão

Flamengo critica "episódio lamentável" com torcedores e preço dos ingressos no CastelãoNo texto publicado em seu site oficial, o time carioca afirma que recebe os torcedores adversários de forma respeitosa e cita o setor misto do Maracanã como prova para tal feito
O Flamengo emitiu, na tarde desta segunda-feira, 27, uma nota intitulada de "Um futebol mais justo, acolhedor e civilizado", após os episódios de retirada de torcedores do time carioca de uma área destinada à torcida do Fortaleza, em partida que ocorreu no último sábado, 25, na Arena Castelão, como também faz reclamações sobre o preço dos ingressos para os visitantes.
Para o confronto, foram disponibilizados 8 mil bilhetes para os rubro-negros, com valores de R$ 125 (meia entrada) e R$ 250 (inteira). Antes da partida, uma torcedora do Leão se dirigiu a dois torcedores que não estavam uniformizados e pede para que ambos se retirem do setor destinado aos tricolores. Além deste registro, outros possíveis torcedores do Flamengo foram retirados de arquibancadas dos mandantes.
Leia mais
No texto publicado em seu site oficial, o time carioca afirma que recebe os torcedores adversários de forma respeitosa e cita o setor misto do Maracanã como prova — local do estádio onde torcedores de ambas as equipes assistem o jogo juntos, algo adotado no futebol carioca, mas não no cearense.
Na sexta-feira, 24, dia anterior ao jogo, o Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudetor), recomendou que a Polícia Militar do Estado do Ceará proibisse a entrada de torcedores do Flamengo nos setores destinados aos torcedores do Tricolor, visando uma melhor segurança para todos.
Na noite do mesmo dia, o Fortaleza emitiu um comunicado em suas redes sociais afirmando que seguiria as recomendações do MPCE, O acesso de torcedores visitantes aos setores leoninos era proibido. "Em cumprimento à recomendação do Ministério Público, torcedores do time adversário identificados em áreas reservadas à torcida mandante serão retirados do estádio", afirmou o Leão no comunicado.
Confira a nota completa do Flamengo:
"O Clube de Regatas do Flamengo acredita em um futebol que emociona, une e inspira e que possa ser vivido com paixão e respeito, dentro e fora do campo. Por isso, reafirma seu compromisso com o fair play esportivo, com a civilidade nas arquibancadas e com o direito de todos os torcedores — do time da casa ou visitante — viverem o estádio como um espaço de entretenimento e convivência.
No Maracanã, o Flamengo recebe com respeito torcedores de todos os clubes. As zonas mistas, onde rubro-negros e visitantes assistem juntos às partidas, são prova de que é possível conviver em paz, com camisas diferentes e o mesmo amor pelo futebol. O Flamengo faz isso por convicção, e não por obrigação. Porque acredita que o futebol deve ser celebrado.
Infelizmente, o que se viu no Castelão, na partida entre Fortaleza e Flamengo, vai na contramão desse espírito.
A política de preços praticada para o setor visitante foi incompatível com o princípio da isonomia: enquanto os ingressos para o torcedor do Fortaleza custaram R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) no Maracanã, o torcedor rubro-negro pagou, em média, R$ 231,95 no Castelão — valor que fez com que a torcida visitante, mesmo representando apenas 24% do público, fosse responsável por mais de 70% da arrecadação total de R$ 2,7 milhões.
Além disso, durante o jogo, um episódio lamentável mostrou o quanto ainda é preciso evoluir. Uma torcedora do Fortaleza hostilizou e constrangeu dois espectadores que apenas vestiam camisas pretas — sem manifestações ou provocações — sob a acusação de que seriam rubro-negros. Ambos acabaram retirados do setor, em total desrespeito ao espírito esportivo.
É preciso promover Um Futebol mais justo, acolhedor e civilizado.
O Flamengo não aceita retrocessos e vai seguir defendendo Um Futebol Melhor, dentro e fora de campo."