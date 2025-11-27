Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Paz promete cortesias para torcedores que estiveram em jogo do Fortaleza em Bragança

O CEO da SAF do Leão do Pici acompanhou a partida no estádio Cícero de Souza Marques e celebrou muito a vitória do time sobre o RB Bragantino
Autor Mateus Moura
O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, comemorou muito a vitória do Fortaleza na quarta-feira passada, diante do RB Bragantino, fora de casa, pela Série A do Brasileirão. Em meio à celebração, o dirigente foi até o setor onde estavam os torcedores do Leão e fez uma promessa: cada um deles receberá duas cortesias para o jogo contra o Atlético-MG, na Arena Castelão.

O local destinado para a torcida visitante no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), ficou completamente tomado por tricolores. Alguns foram para São Paulo de ônibus, em viagem que durou três dias – somente na ida.

“Agradecer a Deus. E olha, essa torcida que veio de Fortaleza, cada um que está aí, duas cortesias para domingo. Cada um que veio de Fortaleza para o jogo. Se já é sócio, leva mais dois. São duas cortesias para cada um”, disse o dirigente.

A partida diante do Atlético-MG será mais uma decisão para o Fortaleza na luta contra o rebaixamento. No cenário atual, o Leão do Pici é o 18º colocado, com 37 pontos, dois a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Se vencer o Galo e ocorrer uma combinação de outros resultados – como tropeço do Santos e derrota do Rubro-Negro –, o time cearense deixará o Z-4 na próxima rodada. A expectativa do Fortaleza, portanto, é de casa cheia no Gigante da Boa Vista no domingo, 30, às 18h30min.

