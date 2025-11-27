Paz promete cortesias para torcedores que estiveram em jogo do Fortaleza em Bragança

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08-09-2025: Coletiva com Presidente Marcelo Paz e Sergio Papilim em apresentação do novo Tecnico Palermo do Fortaleza no Pici. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, comemorou muito a vitória do Fortaleza na quarta-feira passada, diante do RB Bragantino, fora de casa, pela Série A do Brasileirão. Em meio à celebração, o dirigente foi até o setor onde estavam os torcedores do Leão e fez uma promessa: cada um deles receberá duas cortesias para o jogo contra o Atlético-MG, na Arena Castelão. O local destinado para a torcida visitante no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), ficou completamente tomado por tricolores. Alguns foram para São Paulo de ônibus, em viagem que durou três dias – somente na ida.