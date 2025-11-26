Fortaleza volta a vencer dois jogos seguidos após mais de seis meses

A última vez havia sido no início de maio, quando o Leão derrotou o Colo-Colo-CHI, pela Libertadores, e o Juventude, pela Série A

Após mais de seis meses, o Fortaleza voltou a emplacar duas vitórias consecutivas. O momento aconteceu no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), onde o Leão do Pici superou o RB Bragantino por 1 a 0, com gol do centroavante paraguaio Adam Bareiro.

Antes do duelo contra o Massa Bruta, o Tricolor venceu o Bahia, também fora de casa, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), por 3 a 2. A última vez que isso tinha acontecido, com o Leão derrotando dois adversários de forma consecutiva, havia sido no início de maio.